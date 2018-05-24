NASA, her ne kadar her düz Dünyacılara ya da iklim değişikliği inkarcılarına cevap vermese de sosyal medyada durum biraz farklı olabiliyor. NASA'nın Facebook'taki resmi hesaplarından bir tanesi, iklim değişikliğini inkar edenleri doğduğuna pişman etti.

Sosyal medyadaki yorumlar her zaman eğlencelidir. Özellikle de söz konusu alevli bir tartışma olunca. Ancak bazı yorumlar, internet aleminde ilgi çekmek yerine kaybolup gider.

Geçtiğimiz günlerde NASA'nın Facebook'taki resmi hesaplarından bir tanesi (NASA Climate Change), iklim değişikliği inkarcılarının ağzının payını vermek için harekete geçti. Birkaç gün önce iklim değişikliği inkarcısı Marc Morano'ya bilim duayeni Bill Nye, 20.000 dolarlık bahis teklif etti. Ancak Morano bunu reddetti.

O olaydan sonra ise insanları şaşırtmayacak bir şekilde iklim değişikliği inkarcıları, Nye'nin gönderimini paylaşarak Facebook'taki trolleri çağırdı. Bununla birlikte birçok YouTube komplo teorisyeni NASA'yı dolandırıcılıkla ve insanları kandırmakla suçladı. Ancak birçok insan da NASA'dan birtakım alıntılama yaparak onlara cevabını verdi.

"Andy Andreadis: NASA, abartılı sayılarla insanları oyalamayı seviyor. NASA, uzay programıyla ilişiğini kesmelidir.

NASA Climate Changes: Andy Andreadis NASA insanları abartılı rakamlarla oyalamaz. Tüm veriler, önceki bilgileri ortadan kaldırmak için istatiksel bilgiler içerir. Günün belirli zamanlarına göre ayarlanan sıcaklık, kentsel ısıyı ortadan kaldırır... Bunların hepsi açıkça belgelendi. Bu ayarlamalar, daha doğru veri elde etmek için yapıldı."

"Jason Anderson: Bu tartışma küresel ısınma ile alakalı değil. Peki neden gezegen ısınıyor?

NASA Climate Change: Jason Anderson, Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenler ısınmıyor. Diğer gezengenlerdeki değişikliklerin mevsimsel değişiklerle alakalı olmasına dair çok az kanıt var, ayrıca her şey küresel ısınmayla ilgili değildir. Dünya hariç..."

Her ne kadar günümüzde insan bilinçliliği kötüye gidiyor denilse de bunun aksi de söz konusu. İnsanlar bazı sorulara ya da cahilliklere giderek sessiz kalmıyor. Bunu artık gerek sosyal medyada gerekse normal hayatımızda görebiliyoruz.