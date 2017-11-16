NASA'nın Ses Ötesi Hızlarda Açılan Paraşütü Test Edildi

Başarıyla gerçekleştirilen testte roket üzerine konumlandırılmış paraşüt, belirli bir yükseklikte roketten atılarak hızla açıldıktan sonra, Atlantik Okyanusu'na iniş yaptı.

Uzay istasyonu NASA’nın yeni Mars robotik uçuşuna hazırlık maksadıyla atmosferde iniş esnasında çok yüksek hızlara karşı dayanıklı olacak şekilde tasarladığı özel paraşüt denemesi başarıyla gerçekleştirildi.

‘İleri Süpersonik Paraşüt Şişme Araştırma Deneyi (ASPIRE)’ adı verilen deneme, NASA’nın yeni aracını kızıl gezegene indirirken kullanacağı süpersonik paraşüte bir hazırlık olma özelliği taşıyor. Uzay ajansı ilk testini 4 Ekim’de gerçekleştirerek, paraşütün çok yüksek bir hızda açılmasını sağlamayı başarmıştı. Sizin de anlayacağınız üzere bu paraşüt, sıradan bir paraşüt değil. NASA’nın hazırladığı yeni videoda da bu durumu gözlemleyebilirsiniz.

17.5 metre uzunluğundaki ‘Black Brant IX’ adlı roket test amacıyla NASA’nın Goddard Space Flight Center adlı biriminde bulunan ‘Wallops Flight Facility’ tesisinden atmosferin üst bölümüne gönderildi. Paraşütle birlikte, kurşunumsu burun tipinde silindirik yapı içerisine konulmuş kargo, açılma sistemleri ve test verisi toplamak amacıyla tasarlanmış cihazlar (yüksek çözünürlüklü kamera da dahil olmak üzere) rokete yüklendi.

51 km’lik bir yüksekliğe alçalan roket, dünyaya doğru düşmeye başladı. Yaklaşık 40 saniye sonra 42 km’lik yükseklikte 2.200km/h hızla düşerken sistem üzerine konuşlandırılmış bilgisayarlar, gerekli koşullara ulaşıldığını tespit etti. Bu yükseklikte yüzlerce kg ağırlığındaki naylon ve çelik yelek, roketin arka bölümünden saatte yaklaşık 160 km hızla fırlatıldı. Paraşüt herhangi bir sorun yaşamadan başarılı şekilde açıldı. Yaklaşık 35 dakika sonra kapsül Atlantik Okyanusu’na indi.

NASA’nın bilim insanları bu test için 2012 yılında kullanılan, Curiosity adlı araştırma aracının Mars’a taşınması esnasında kullanılan paraşütün oldukça benzeri bir versiyonunu kullandılar. Önümüzdeki yılın başlarında ise bu paraşütün çok daha güçlü bir versiyonu, gelecekte Mars’a yapılacak uçuşlar için test edilecek.