NASA'nın Sıcaklık Testi Esnasında Patlayan Devasa Su Galonu

NASA Uzay Merkezi'nde çekilen videoda, bir roket fırlatması için test yapılıyordu. Roketleri ve fırlatma rampasını aşırı gürültüden ve ısıdan korumak için tasarlanan su galonu, fırlatma yüzeyinin üzerindeki yerden yaklaşık 100 fit (30 metre) uzaklaştı.

NASA'nın Florida'daki JFK Uzay Merkezinde gökyüzünde yaklaşık yarım milyon galon su patladı. Yaşanan bu olay videolar ile kayıt altına alındığı sırada, NASA'daki araştırmacı ekibi, olağanüstü bir olayın görüntüsüne şahit oldu.

Bilim insanları, roketler fırlatıldığındaki esnada suyun yüzeyden havaya doğru yaklaşık 100 fit ulaşması gereken durumu test ediyordu. NASA bu yeni teknolojiyi, Space Launch System'i (SLS) korumak için yapmıştı. Çünkü NASA roketleri kalkış esnasında, 8.4 milyon bir itme gücü üretiyor ve bu beraberinde aşırı miktarda ısı ve gürültüyü de beraberinde getiriyordu. Orion uzay aracı, Mobile Launcher'da oluşan aşırı gürültüde ötürü su galonu da ateşleme ve kaldırma sırasında beraberinde fırlatma rampasından püskürtülecekti.

Su, bir tanktan boru vasıtasıyla geldi. Test, fırlatma rapmasındaki ateşleme aşırı basınç ve ses bastırma (IOP / SS) sistemini doğrulayabilmek için, NASA adına bir kilometre taşı niteliği taşıyordu.

Araştırma ekibinden Regina Spellman, “Sistemin yeni bölümlerinin test edilmesi adına, yeni bir kontrol sistemi çok sorunsuz bir şekilde ilerledi. Mürettebat, mobil fırlatma rampasında olmadığı için büyük bir gayzer meydana geldi." dedi.