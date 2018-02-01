'Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması' Yayınında UFO Göründü!

Dün oldukça ender rastlandığı için, tüm dünya tarafından merak edilen, Süper Mavi Kanlı Ay isimli gökyüzü fenomeninin, NASA tarafından aktarılan yayını sırasında UFO görüldüğü iddia edildi.

Bir kaç gündür "Süper Mavi Kanlı Ay" ile ilgili haberler yapıyoruz. Bunun da en önemli sebebi, bu gökyüzü olayının en son 1866 yılında gözlenmiş olması ve oldukça nadir olması. Yani bizden sonraki jenerasyon belki de bu olayı gözleriyle göremeyecek. Ancak bu sefer Süper Mavi Kanlı Ay olayı ile ilgili çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Hem de NASA'nın canlı yayını sırasında.

NASA'da bu olayı dün ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde bulunan Griffith Rasathanesi'nden yaptığı bir yayınla, tüm dünyaya başarılı bir şekilde aktardı. Yaklaşık 2 saat süren yayın, Güneş'in de doğmasıyla bitmiş oldu. Ancak yayını tekrar tekrar izleyen dikkatli izleyiciler, olay gerçekleşirken hareket eden bir takım ışıklar tespit etti.

UFO olduğu iddia edilen bu cisimler, yakınlaştırılmış ve kalitesi arttırılmış bir takım videolarda da açıkça görülebiliyor. Yaklaşık 1 dakika 18 saniye boyunca gözüken ışıldayan cismin ise, bir süre sonra Ay'ın arkasına geçerek gözden kaybolduğu da açıkça görülebiliyor. Şimdilik NASA tarafından veya her hangi bir resmi kaynaktan açıklama gelmemiş olsa da, bu sefer sanki ilginç bir şey yakalanmış olabilir gibi. Görüntüleri aşağıda kendiniz de izleyebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz?