NASA'nın Robot Kol Yarışmasının Sonuçları Belli Oldu

Yarışmanın sonuçları belli oldu ve kazanan robot kolun 2019 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması bekleniyor.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu için kullanılmak üzere bir asistan robot hazırlamış ancak robotun kolunu henüz geliştirmemişti. Bir süre önce de asistan robotu Astrobee için robot kol yarışması başlatma kararı aldı. NASA, 30 Eylülde sonuçlanacak yarışmanın erken sonuçlarını ilan etti.

Filipinli kavramsal mühendis Myrdal Manzano "akıllı" bir bağlantı sistemi hazırlarken Güney Afrikalı lisans öğrencisi Nino Wunderlin ise ek bir mekanizma üretti. Hintli yazılım mühendisi Amit Biswas ise basit bir dağıtım mekanizması için projeye dahil oldu. Bu 3 kişinin ortak olarak hazırladığı proje, yarışmayı kazanmayı başardı.

250.000 dolardan fazla ödül dağıtılacak olan yarışmada, 250 ila 5.000 dolar arasında değişen bireysel ödüller de verilecek. Asistan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun içinde, duvara monte edilmiş bir şekilde dolaşacak ve astronotlara yardımcı olacaktır.