NASA'nın Korku Filmi Figürleriyle Bağdaştırdığı Gezegenler

Ötegezegenler, Güneş dışındaki yıldızların etrafında dolaşan gezegenlerin ait olduğu bir tanım. NASA, bugüne kadar binlerce ötegezegen keşfetmiş durumda.

Bugüne kadar keşfedilen ötegezegenlerden bazıları, diğerlerine kıyasla çok daha ilginç özelliklere sahip. Bu ilginçliklere ışık tutmak isteyen NASA da, oldukça güzel bir düşünceyle, bazı korku filmi karakterleriyle bu gezegenleri çeşitli yönleriyle ilişkilendirmiş. İşte o gezegenler:

1. House of Frankenstein

Üzerinde sürekli çakan şimşeklerin oluşturduğu eşsiz görüntüsüyle, her bir tarafında yıldırım fırtınalarına ev sahipliği yapan HAT-P-11b adlı bu gezegen, Frankenstein'ın canavarıyla ilişkilendirilmiş. 122 ışık yılındaki bu gezegendeki fırtınalar öylesine kuvvetli ki, bir defasında fırtınalardan bize ulaşan sinyallerin, uzayların varlığına işaret edebileceğini düşünmüştük.

2. Horror of Dracula

YZ Ceti adlı bu gezegenin bir tarafı her daim karanlıkta kalıyor. Bu özelliğiyle vampir Dracula'nın kendine mesken tutabileceği bir gezegen olarak betimlenmiş.

3. Wolf Man

Bir tarafı yıldızına kilitlenmişken, diğer tarafı tamamen karanlıkta kalan bu gezegeni eşsiz kılanınsa, yıldız sistemindeki diğer 6 gezegenin de gece tıpkı bizim Ay'ımız gibi çok parlak gözüküyor olması. Bu da gökyüzünde tam 6 tane Ay varmış gibi bir görüntü oluşturuyor. Kurt adam da dolunayda ortaya çıktığından, bu gezegen kendisi için hayli ideal.



4. Mummy Returns

Sadece 4 ışık yılı ötemizde bulunan Proxima Centauri b, bir zamanlar okyanusa sahip olmuş olabilir. Ancak günümüzde, yıldızının radyasyon bombardımanları nedeniyle bütün suyunu kaybetmiş ve tamamen çöle dönmüş durumda. Bu nedenle de Mısır'ın ünlü mumyalarının uzaydaki evi olarak betimlenmiş.

5. Army of Darkness

Mısır ölüm tanrısı olan Osiris'in adını alan, bilimsel adı HD 209458 b olan bu gezegen bizden 100 ışık yılı uzaklıkta. Kendisini özel kılansa, yıldızı tarafından yavaş yavaş parçalanıyor oluşu. Yakın bir zamanda gezegen tamamen parçalanarak yok olacak.

6. Zombieland

Üç ölü gezegen, çoktan patlamış olan yıldızlarından arda kalan son derece yıkıcı bir manyetik alanın etkisinde süzülüyor. Bu Her biri ölümsüz bir yaratığın ardından isimlendirilmiş Poltergeist, Draugr ve Phobetor adlı bu üçlü, Lich adındaki radyasyon patlamalarıyla ölüm saçan yıldızlarının etrafında, bir zombi sürüsüne ev sahipliği yapabilecek muhteşem bir mekan olarak betimleniyor.