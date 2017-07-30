Uydu Görüntüleri, İklim Değişikliği Yapıldığını Kanıtlıyor

NASA'nın uydu görüntüleri, iklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğunu gösteriyor. Birçok alanda yapılan iklim değişikliği, görüntülerle kanıtlanıyor.

Aşağıda göreceğiniz görseller, NASA uydu kaynaklarından alındı ve durum gerçekten endişe verici. Bu görüntüler, gezegenimizin iklimi üzerinde yapılan değişiklikleri gözler önüne seriyor. Ayrıca görüntüler, birçok farklı yönde değişim ile ilgili kanıtlar sunuyor.

Yüksek derecede toksik yönden ağır metaller ve kimyasallar, son derece güçlü radyo frekansı sinyalleri ile manipüle edilebilir. Bu sinyaller, çeşitli iletim platformlarından (HAARP, SBX radar, NEXRAD, vb) dünya üzerindeki sayısız yere iletilir. Üstelik bu frekansların bulut oluşumlarındaki etkileri de bilinmektedir.

Nasa görüntülerinde radyo frekans bulutu etkilerindeki birçok farklılık gözlemlenebiliyor. Yine de bu tarz olaylar, dünyanın halihazırdaki iklimini oldukça olumsuz yönde etkiliyor.

Avustralya'nın doğu kıyıları

Afrika'nın batı sahili

Kaliforniya kıyıları

Afrika'nın batı sahilleri

İspanya'nın güneyi

Avustralya'nın kuzeybatı kıyısı

Afrika'nın batı sahilleri

ABD'yi etkileyen kasırgaların yüzde 85'inin, Afrika sahillerinin batısından, ABD'ye doğru göç ettiği ortaya çıktı. Bu noktada iklim mühendisleri çok sayıda müdahale gerçekleştirdiler ve görüntüler de bu sayede yakalandı.

İklim müdahalesinin etkilerini maskelemek için iklim mühendisleri, Afrika sahillerindeki toz bulutlarını suçladılar. Bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı ancak görüntüler, gerçeği fazlasıyla gösteriyor.

Görsellerde son derece güçlü radyo frekanslarını ve atmosferik manipülasyonu görebiliyoruz. İklim mühendislerinin yapacakları, dünyamızın yaşam destek sistemlerini iyileştirmekten çok daha öteye geçebilecek bir potansiyele sahip. Bu tarz durumların etkileri de dünyanın her yerinden hissedilebiliyor.