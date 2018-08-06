Curiosity Rover, Mars'taki 6. Yılını Kutluyor

2012 yılında Mars'a inişini gerçekleştiren Curiosity Rover, kendisine ait Twitter hesabı aracılığı ile yüzeydeki 6. yılını kutladı.

Geçtiğimiz aylarda Mars'taki 2,000. gününü yine Twitter hesabı aracılığı ile kutlayan Curiosity, tam 6 yıldır Mars üzerinde keşiflerini sürdürüyor. Kızıl Gezegen'de hayat olup olmadığını öğrenmeye çalışan ve Mars'ta yaşanabilir bir düzen kurup kuramayacağımızla ilgili veriler toplayan araç, şu sıralar kum fırtınalarıyla da boğuşuyor.



* NASA'nın bağlantıyı kaybettiği aracı Opportunity.

Bundan iki ay önce gerçekleşmeye başlayan kum fırtınalarında, NASA'nın bir diğer uzay aracı olan Opportunity ile de bağlantı kopmuştu. 2002 yılında Mars'a iniş yapan aracın yeniden şarj olup NASA ile bağlantı kurmaya çalışmasının aylar alabileceği konuşuluyor. Curiosity ise halen dimdik ayakta.

"Mars'a tam 6 yıl önce bugün ayak bastım. 6. yıl dönümümü geleneksel bir hediye olan demir oksit ile kutluyorum. (Kızıl Gezegen'e kızıl bir nokta bırakıyor.)"

Opportunity'nin 90 günlük bir görev için gittiği ve neredeyse 16 sene boyunca reisliğini ispatladığı Mars'ta, Curiosity'nin ne kadar dayanacağı merak konusu. Biz de insanoğlunun Mars'taki gözü kulağı olan Curiosity'e nice seneler diliyoruz.