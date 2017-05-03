NASA'nın Uzay Gemisi, Çok Çarpıcı Jüpiter Görselleriyle Döndü!

NASA, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegenine yaptığı yolculuk sonrası çarpıcı fotoğraflarla Dünya'ya dönmeye hazırlanıyor.

NASA'nın uzay aracı Juno, Güneş Sistemi'mizin en büyük gezegenini (Jüpiter) incelemek için gönderilen ilk uzay sondası. Üstelik mimari, büyük oranda güneş enerjisinden güç alıyor. Juno'nun görevi, kutup yörüngesinde gaz devinin yörüngesinde olmak ve yer çekimi ve manyetik alanı eşleştirirken yapısını incelemek. Jüpiter'in incelenmesi, uzmanların kozmosda keşfedilen büyük gezegenleri daha iyi anlayabilmelerini sağlayacaktır.

1 milyar dolarlık uzay aracı, Jüpiter'in kutuplarını şimdiye kadar ilk kez görüntülemeyi başararak gezegende gerçekten garip bulut oluşumlarına rastladı, gizemli auroralar ortaya çıktı ve gezegenin kalın bulutlarının arkasındaki nesneler tarandı. Juno'nun bir çeşit evrensel kahraman haline geldiğini söylemek mümkün.

Cassini uzay aracı, geçtiğimiz günlerde eşi benzeri görülmemiş Satürn imgeleri keşfetti. Juno da nefes kesen görüntülerden bir pay elde etti. Fotoğrafçılık alanında Pulitzer Ödülünü bu uzay araçlarından birine vermemizin zamanı sizce de gelmedi mi?

NASA yetkilerine göre Juno, 2107 yılından beri gezegenin bulut atmosferi üzerinde 4700 kilometre yol katetti ve gezegene saatte yaklaşık 129.000 kilometre hızla seyahat etti. Böylece gezegenin gaz bulutlarını yakalamak da mümkün oldu. JunoCam gizemli ve muazzam gezegenin yakın çekim renkli fotoğraflarını çekmeyi başardı.

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