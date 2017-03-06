NASA’nın Uzay Teleskobu Hubble’dan Muazzam Keşif!

NASA’nın harikalar yaratan uzay teleskobu Hubble, Dünya’dan yaklaşık 400 milyon ışık yılı mesafede bulunan, UGC 12591 adının verildiği bir ‘hibrit galaksi’ keşfetti.

Hubble’ın keşfettiği galaksi, Perseus-Balıklar süper kümesinin batı tarafında yer alıyor. Galaksinin heyecanlanmamıza sebep olan durumu ise, hen Samanyolu gibi sarmal bir galaksinin hem de merceksi galaksinin özelliklerini taşıyor olması. Bilim insanları, bu sebeple galaksiyi ‘hibrit galaksi’ olarak tanımlıyorlar.

Keşfedilen galaksi Samanyolu’ndan 4 kat -diğer bir ifadeyle Güneş’ten kütlesel olarak 100 milyar kat- daha büyük ve sarmalları, saatte 1 milyon 770 kilometre hızla dönüyor. Şu an bilim insanlarının araştırmalarını yoğunlaştırdığı -ve merak ettiği- konu ise hibrit galaksinin iki galaksinin çarpışması sonucunda mı yoksa zamanla mı oluştuğunu tespit etmek.

Hibrit galaksi UGC 12591’in bulunduğu Perseus-Balıklar süper kümesi, bilim insanları tarafından uzayın en geniş yapılarından bir tanesi olarak tanımlanıyor.