NASA'nın Uzaya Astronot Yollama Planları Yine Ertelendi

NASA, SpaceX ve Boeing'in uzaya astronot gönderme projelerinde yaşanan aksaklıklar sebebiyle zor günler yaşıyor.

NASA'nın son dönemde en büyük çalışması, uzaya astronot taşırken Rusya'ya bağımlı olmamak ve bu kapsamda SpaceX ile Boeing NASA için uzay araçları tasarlıyor. Fakat ne yazık ki her iki şirkette de sürekli olarak hatalar ortaya çıkıyor ve bu da test uçuşlarının sürekli ertelenmesine sebep oluyor. Son olarak hem SpaceX hem de Boeing, yapılan testler sonrasında hala eksikleri olduğunu gördüklerini belirterek projelerinin tarihlerini ertelemişti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na mürettebat taşıma izni olan tek araç şu an Rusya'nın Soyuz isimli aracı. Ancak NASA ve Rusya arasındaki anlaşma 2019 Kasım'da son bulacak ve bu da NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'yla bağlarını kopabileceği anlamına geliyor. NASA, bu duruma düşmemek için SpaceX ve Boeing ile anlaşmıştı.

Ancak NASA'nın tek sorunu da bu değil. Bir yandan da araçlar 2019 Kasım'a kadar yetişse bile, bir de bu araçların testlere katılarak izin alma süreçleri var ve NASA'nın bunun için fazla vakti yok. Tüm bu durumlar zaten uzay ajansını zor durumda bırakmışken, Boeing'den bir kötü haber daha geldi. Şirket yaptığı açıklamada son motor testi sırasında işler yolunda gitmedi ve şirket aracın ilk resmi test uçuşu tarihini bir kez daha erteledi.