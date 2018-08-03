NASA, 2019'da Rusya'dan bağımsız olarak uzaya astronot göndermek için çalışmalarına devam ediyor ve yaşanan tüm aksiliklere rağmen astronot seçimleri gerçekleştirildi.

NASA'nın son dönemde en büyük projesi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Rusya'dan bağımsız olarak astronot göndermeye başlayabilmek. SpaceX ve Boeing, geçtiğimiz günlerde testler sırasında aksaklıklar yaşandığını ve resmi test tarihlerinin erteleneceğini açıklamıştı. Bu proje kapsamında SpaceX ve Boeing ile işbirliği yapan NASA, projelerde aksaklıklar yaşansa da astronotlarının seçimini tamamladı.

NASA ilk ekibini 33 astronot arasından seçti. Aslında NASA'nın astronot ekibi havuzunda 50'den fazla isim var ancak, uzay aajansı geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamayla bazı astronotların henüz eğitimde olduğunu ve bu uçuşlar için hazır olmadıklarını belirtmişti. SpaceX Crew Dragon ve Boeing CST-100 Starliner gemilerinin her biri yedi kişiye kadar mürettebat taşıyabiliyor ancak NASA, her uçuşta iki kişi olmak üzere dört ayrı uçuş için 8 astronot seçti. Boeing'in de gerçekleşecek ilk uçuşta kendi bünyesinden birini ekibe dahil edeceği açıklandı.

NASA'nın seçtiği 8 astronot;

Eric Boe

Boe, 2000 senesinden beri NASA bünyesinde astronotluk yapıyor ve 50'den fazla uçak ve uzay aracında 6.000 saatten fazla uçuş yaptı. 2019'da gerçekleşecek ilk Boeing uçuşunda görev alacak olan Boe, aynı zamanda emekli bir Hava Kuvvetleri albayı.

Chris Ferguson

NASA ekibinin dışında, uçuşa Boeing kadrosunda dahil olacak olan Ferguson, 2019'da gerçekleşecek Boeing uçuşuna katılacak olan ilk 'şirket astronotu'. Yıllardır CST-100 Starliner programı üzerinde çalışan Ferguson, aynı zamanda uzay mekiği komutanlığı, pilotluğu ve donanma pilotluğu da yapıyor.

Nicole "Duke" Mann

Mann'de NASA ekibiyle birlikte ilk Boeing uçuşunu gerçekleştirerek Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek astronotlardan biri.

Robert Behnken

Behnken, 2000 senesinden beri NASA bünyesinde astronotluk yapıyor. Geçmişte iki kez yörüngeye uçmuş olan astronot, aynı zamanda 25 farklı uçuş aracıyla 1.500 saatten fazla uçuş yapmış deneyimli bir pilot. SpaceX ve NASA ile Crew Dragon üzerinde birlikte çalışan ve projenin her aşamasına dahil olan Behnken, uçuş için en donanımlı astronotlardan biri.

Douglas Hurley

Hurley'de tıpkı Boe ve Behnken gibi 2000 senesinden beri astronot ve geçmişte de orduda görev almış deneyimli bir pilot. Geçmişte o da iki kez yörüngeye gitmiş ve bu da onu ekibin en deneyimli üyelerinden biri haline getiriyor. Hurley, SpaceX'in aracı ile uzay istasyonuna gidecek ekip üyelerinden biri.

Sunita "Suni" Williams

Williams, 1998 senesinden beri NASA astronotu ve daha önce Ulusararası Uzay İstasyonu'nda 322 gün boyunca kalarak ekibin lideri olarak görev yaptı. NASA, Boeing ve SpaceX ile devam eden çalışmalara yoğun şekilde katılan Williams, ekibin kritik üyelerinden biri.

Josh Cassada

Cassada, Boeing'in gerçekleştireceği uçuş ile ilk kez uzaya uçacak.

Victor Glover

2013 senesinde NASA astronotu olarak seçilen Glover, eğitimlerini iki sene önce tamamladı. Henüz uzaya hiç çıkmamış olsa da deneyimli bir donanma pilotu olan Glover, SpaceX uçuşuyla uzaya çıkacak.

Mike Hopkins

Hopkins, SpaceX'in test uçuşunda görev alacak ikinci ekip ile birlikte uzaya uçacak.