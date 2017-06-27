Hacker Grubu Anonymous’un 'Uzaylı' Kanıtları Neler?

Dünya gündemi hakkındaki tutarlı tahminleri ve uluslararası politikalara ilişkin yorumlarıyla dikkat çeken hacker grubu Anonymous, NASA’nın yakın zamanda keşfedilen bir uzaylı yaşamına ilişkin açıklama yapacağını duyurdu. Korkuya kapılmadan önce grubun kanıtlarına göz atmakta fayda var.

Kabul edelim ki yabancı bir yaşamın muhtemel varlığı hepimizi heyecanlandırır. Tarihin akışını değiştirme potansiyeline sahip bir gerçek açıklanırsa, çok değil 10 yıl içinde dünya bambaşka bir yer olur.

Böyle bir durumda ortaya çıkması kuvvetle muhtemel olan kaos ortamının en büyük destekçileri internet dünyasına nam salmış korsanlar ve haber kaynakları olacaktır. Nitekim dünya zaten son 20 yıldır büyük bir iletişim devrimi yaşıyorken, henüz kim olduklarını dahi bilmediğimiz Anonymous gibi gruplar, medyayı ve toplum algısını önemli ölçüde etkiliyorlar (Bu konuya daha sonra ayrıntılı bir şekilde değiniriz).

Anonymous’un yukarıdaki haberde bahsettiğimiz yeni videosu, NASA’nın keşfedilen bir uzaylı yaşam hakkında açıklamalarda bulunacağını dile getiriyor. Ancak, video içeriği sanki bu konuda sürekli konuşan ve sadece tık çekmek için içerik üreten internet sitelerine benziyor. Komplo teorileri, bilimsel gerçeklerle ne kadar yakın olurlarsa o kadar gerçekçi olurlar fakat, grubun videosu bazen uzaylı paparazisi tadı veriyor. İzlemek isteyenker için video hemen aşağıda:

Tartışmanın temelinde, NASA'nın Bilim Misyonu Müdürlüğü'nde yönetici olarak görevlendirilen Thomas Zurbuchen'in bir eğitim esnasında yaptığı açıklamalar yatıyor:

"Uzaylı yaşamın kanıtları için özel olarak araştıran farklı faaliyetleri ve misyonları göz önüne alarak, tarihin en derin ve eşi görülmemiş keşiflerinden birini hazırlama eşiğindeyiz."

Anonymous’a ilham veren sözler bunlardı. Ancak söz konusu açıklamanın tamamı ele alındığında, yukarıdaki sözlere gelmeden önce daha akla yatkın bir tablo ortaya çıkıyor: Kızıl Gezegen’deki muhtemel antik yaşam izlerini arayacak Mars 2020 görevinden bahsediliyor, Satürn’ün uydusu Europa için planlanan Clipper misyonu detaylandırılıyor, Jüpiter'in üzerinde okyanus bulunan uyduları hakkındaki planlar hakkında konuşuluyor, Kepler teleskobunun yaptığı binlerce gezegen keşfi anlatılıyor. En önemlisi de varlığından şüphelenilen mikrobik yaşam formlarının araştırılmasına ilişkin konuşmalar yer alıyor.

Bu durumda Zurbuchen'in sözcüklerinden algı oyununu kolaylaştırmak adına ustaca bir alıntı yapıldığını söylemek mümkün. Hiç şüphesiz Anonymous dahil herkes böyle bir keşfin ne zaman yapıldğını ya da yapılacağını bilmiyor. Nitekim böyle bir grup bu bilgilere sahip olsaydı, WikiLeaks havasında bir açıklamayla dünya kamuoyu bilgilendirilir ve boşuna heyecan oluşturulmazdı.

Madalyonun diğer tarafından bakınca, böylesine muallakta sözlerin kullanıldığı açıklamalar her zaman şüphe yaratırlar. Bu açıdan Anonymous grubuna hak vermek gerekirken, söz konusu açıklamaların, böylesine güçlü bir gruptan kanıtsız bir şekilde sunulması fazlasıyla fikir pazarlaması kokuyor.

NASA elbette yakın zamanda bir açıklama yapabilir. Hatta bu açıklamanın mikroskobik boyutlarda olacağına ilişkin yüzlerce bilim insanı -gerçekçi dayanaklarla- konuşmalar yaptılar. Tablo buyken, bilime ve bilim insanlarına Anonymous’tan daha fazla güvenmemiz gerekiyor.