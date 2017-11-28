NASA’nın Yapay Zeka Drone’u İnsan Pilota Karşı Yarıştı

Özel bir pistte yapay zeka ve insan tarafından yönetilen drone’lar yarıştı. NASA, bu konuda yaptığı yarışma ile ilgili çok güzel bir video paylaştı.

Son yıllarda Facebook ve Google gibi firmalar yapay zekaya büyük ölçüde önem vermeye başladılar, elbette bu özel şirketler arasına NASA gibi kuruluşlar da giriyor. NASA, son dönemde yapay zeka için kullanılan sensörlerde büyük ölçüde gelişme kaydetti.

Yapay zeka pilotları, ucuş amaçlı güvenlik ve dikkat gerektiren görevlerde zaten kullanılıyordu, ancak agresif manevralarda insan pilotların inisiyatifi çok daha iyi sonuçlar çıkarıyordu. Hatta NASA’nın raporuna göre yapay zeka ile parkurdaki yapılan yarışmada, insan pilot başlangıçta yenilmiş olsa da, yapay zeka bu başarısını uzun süre sürdüremedi. Pilot parkuru ezberledikten sonra zafer kazanmaya başladı, ancak pilotun yorulmasından sonra yapay zeka tekrar üstünlüğü eline aldı.

NASA, benzer bir yapay zeka sürücüsünü daha öncede de kullanmıştı. Eski yapay zeka, araba kullanıyordu. İşin yazılım tarafına bakıldığında, mantık olarak drone'u kullanan yazılımda x ve y eksenlerinin yanına üçüncü bir eksen olarak z ekseni de eklenmiş oldu. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri büyük mücadele ile baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.