Satürn Uydusu Enceladus'un Muhteşem Fotoğrafları!

NASA, belkide tarihinde yaptığı en büyük açıklamalardan birinin kahramanı olan Enceladus'un görüntülerini sundu.

NASA ve çeşitli uzay ajansları gezegenimiz dışında yaşamın mümkün olduğu yerleri araştırmaya devam ederken, Güneş Sistemi üyelerinin aslında söz konusu yaşam için en uygun yerleri uydularında barındırabileceği gerçeği de gün güzüne çıktı.

NASA 13 Nisan'da yaptığı açıklamalarla belkide uzay bilimine yönelik araştırmaların seyrini değiştirecek bulguları kamuoyuna sundu. Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin birer uydusunda yüzeylerindeki kalın buzul tabaksının altında derin okyanuslar keşfedildi. Bu uydulardan Satürn'e ait olan Enceladus ise yaşam ihtimallerine dair umut verici detaylar içeriyor. Yüzeyindeki 5 kilometrelik buzul tabaksının altında kimyasal reaksiyonlar, sıcak çekirdeğinin etkisi ile ısınan okyanusunda muhtemel canlılar bulunuyor.

Aynı zamanda yok olmuş bir yaşamın izlerini keşfetmenin de mümkün olduğu belirtiliyor. Biz de sizler için Enceladus'un en net görüntülerini derledik:

Yüzeyindeki kalın buzul tabakısını kıran gayzer patlamaları Güneş ışınlarını yansıtacak kadar büyük:

Patlamalara ilişkin termal görüntü:

Yüzeyindeki buzul tabakası aynı zamanda okyanusundaki muhtemel yaşamı koruyan bir katman:

Satürn etfarındaki yörüngesini usulca takip ediyor:

Yüzey ve okyanus hakkında daha detaylı bilgiler: