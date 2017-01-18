NASA'nın Yayınladığı Bu Videoda Uzaylıların Varlığını Gizlediği İddia Ediliyor!

Ünlü UFO avcısı Secure 10 ekibi yayınladıkları yeni bir videoda, bir NASA astronotunun kameralara yakalanan parlak ışığı eliyle gizlediğini ileri sürdü. NASA bugüne dek, bu tarz olayların hiçbirinde uzaylıların varlığını kabul etmemişti.

NASA uzaylıların varlığını gizliyor! En azından, komplo teorileriyle tanıdığımız ünlü UFO avcısı ekip Secure 10’un YouTube kanalında yayınlanan bir iddiaya göre durum böyle. İleri sürdükleri yeni iddia ise Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotların, uzaydan gelen “gizemli ışıklar”ı gizledikleri yönünde.

Yayınlanan videoda, bir astronot uzayda çalışıyor. Çalışmasını belgelemek için çektiği videoda; uzaklarda beyaz, tıpkı uçan bir cisimden gelebilecekmiş gibi bir ışık beliriyor. Astronot bunu fark edince, kameranın görüş açısını kesmek için elini kameranın sağ ön kısmına getiriyor ve kamerayı sola çeviriyor.

Elbette uzaktan gelen bu ışık için, kesinlikle bir UFO belirtisi diyemeyiz. Kameralardaki optik hatalar nedeniyle bu bir görüntü bozulması olabilir. Geçmişte bir NASA sözcüsü, “İstasyon pencerelerinden gelen veya uzay aracının dış yüzey yapısı nedeniyle buradan yayılan ışık huzmeleri, fotoğraf ve videolarda çıkabiliyor” demişti.

Geçtiğimiz aylarda YouTube’a ColdPyro isimli bir kullanıcı tarafından yüklenen videoda da benzer bir görüntü ortaya çıkmıştı. YouTuber ColdPyro, “Bu UUI’nin resmi sitesinden alınan bir görüntüdür, bir UFO’nun objektiflere yakalandığını görüyorsunuz” ifadesini kullanmıştı.

Bu tarz görüntüler, yakın zamanda daha da artacak gibi görünüyor. Çünkü Şili Donanması bile, geçtiğimiz günlerde tespit ettikleri cismin bir UFO olduğunu itiraf etmek zorunda kalmış, fakat NASA bu iddiaları yalanlamıştı.