NASA'nın Yeni Videosu ile Plüton Semalarında Gezinin!

NASA, iki yıl önce New Horizons uzay aracının Plüton'u ziyareti sırasında aldığı verileri kullanarak Plüton ve uydusu Charon'da gezinti yapmamızı sağlayan iki yeni video paylaştı.

NASA'nın New Horizons uzay aracı, iki yıl önce Plüton'a doğru yol aldı ve bu, gizemli küçük gezegen ile tanışmamızdı. Gezegene yaklaşık 12.400 kilometre kadar yaklaşan uzay aracı, Plüton ve uydularına ait en net ve yakın fotoğrafları elde etti. New Horizons artık Plüton'un ötesinde, güneş sisteminin kenarındaki yeni nesneleri keşfetmek için ilerliyor. O keşfine devam ederken siz de bu etkileyici animasyonla cüce gezegeni daha yakından tanıyacaksınız.

New Horizons görevinin üyeleri, uzay aracından toplanan verileri kullanarak Plüton'daki yükseltileri, girinti ve çıkıntıları modelleyen bir animasyon oluşturdular. Video, Sputnik Planitia'nın (Plüto kalp şekildeki devasa katı nitrojen ovası) hemen günaybatısında başlıyor. Daha sonra dağları, havzaları ve Plüton'un yüzeyindeki çatlakları gösteren farklı yerlerden geçiyor. Yükseltiler, gezegenin ne kadar dinamik bir yapıda olduğunu göstermek için biraz abartılmış. Ancak buradan çıkan sonuç, gezegenin görünümü geçen uzun zamanda çok fazla değişmiş. Yine de hala muazzam bir görüntüye sahip.

New Horizons ekibi, Plüton'un en büyük uydusu olan Charon için de bir video hazırladı. Charon, Plüton'un yarısı büyüklüğünde. Yüzeyinde dağlar ve kraterler hariç büyük kırmızı bir noktadan başka hiçbir şey bulunmayan tek başına ve gizemli bir yer.

Videolar, iki yıl önce ziyaret ettiğimiz küçük dünyalara ait samimi bir bakış sunuyor. Eğer siz de iki yıl önce ne keşfettiğimizi, Plüton'un nasıl bir yer olduğunu merak ediyorsanız, bu videolar sizi bir uzay aracının içindeymişsiniz gibi hissettirecek.