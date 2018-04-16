NASA’nın Yeni ‘Gezegen Avcısı’ Keşfe Çıkıyor

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, insanoğluna güneş sistemi dışında da yaşanabilir gezegenler aramak için uzaya yeni bir keşif aracı gönderiyor. 337 milyon dolarlık uzay aracının bulacakları ise şu an için merak konusu.

NASA, yeni bir gezegen keşfi için geliştirdiği 337 milyon dolarlık uzay aracı TESS’i (Transiting Exoplanet Survey Satellite), bugün SpaceX Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılacak. Dünya dışı yaşamın ve yaşanabilir gezegenlerin keşfini yapacak olan TESS, bilim dünyasında da amacından dolayı ‘gezegen avcısı’ olarak adlandırıldı.

Önümüzdeki 2 yıl boyunca 200.000’i aşkın sayıda yıldız incelemesi yapması beklenen TESS’in tek görevi de bu olmayacak. Çeşitli gök cisimlerini ve büyük kara delikleri inceleyecek olan uzay aracının yıldız tanımlama gibi konulara da fayda sağlaması bekleniyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan bilim insanları, galaksimizde Dünya benzeri 200 milyar gezegenin daha var olduğunun ve bunlardan 50’sinin Dünya büyüklüğünde olabileceğinin de altını çizdiler. Şu an için varsayım olarak bulunan bu ifadeler, TESS’in sağladığı veriler sonucunda netlik kazanacak. Diğer bir yandan eğer sizde uzay aracına ait ilk hareketleri merak ediyorsanız, aşağıya eklediğimiz canlı yayın sayfasından ilgili videoya ulaşabilirsiniz.

TESS’den görevli bilim insanı Elisa Quintana da durum ile ilgili olarak, “Araştırmalar sayesinde önümüzdeki birkaç yıl içinde, çıplak gözle bile görülebilen yıldızların yörüngelerini belirleyebileceğiz" dedi. Peki konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni gezegen keşfi umuduyla uzaya gönderilen uzay aracı TESS, yeni bir keşif ile Dünya’ya dönebilecek mi?