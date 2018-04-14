Tess, Dünya Dışı Yaşamların Keşfini Kolaylaştıracak

NASA, gelecek hafta filosuna Tess isminde yeni bir uzay teleskobu ekleyecek. Tess'in, dünya dışı yaşama dair veri elde edilmesini kolaylaştırması bekleniyor.

NASA, uzay araştırmaları konusunda sürekli olarak yeni gelişmelere ve yeniliklere hız kesmeden devam ediyor. Gelecek hafta kullanıma sunulacak olan Tess isimli yeni teleskop ise NASA'lı uzmanlara göre şimdiye kadar yaratılan en kapsamlı galaksi araştırmacısı. Tess ve benzer araştırma çalışmalarının galakside yalnız olup olmadığımız konusunda önemli bilgiler sağlayacağı düşünülüyor.

Tess, sahip olduğu dört kamera sayesinde, Kepler'in elde edebileceğinden 10 kat daha detaylı görüntüler elde edebilecek ve 300 ile 500 ışık yılı uzaklıkta bulunan yıldızları ve gök cisimlerini de detaylı bir şekilde gözlemleyebilecek. Yetkililer bu yeni araştırmanın yüzyılın en önemli uzay projelerinden biri olacağını söylüyor. Elde edilen verilerin şimdiye kadar cevaplayamadığımız birçok soruya yanıt olacağı düşünülüyor.

Kepler teleskobu şimdiye kadar 2600'den fazla dış gezegen keşfetmişti ve henüz NASA'nın onaylamadığı birçok gezegen ve gök cismi de mevcut. Artık bu görev Tess'in ve uzay araştırmacıları daha fazla keşif yapılacağını düşünüyor. Tess dünya dışı yaşam keşfedebilirse dahi iletişim kuramayacak, uzmanlar henüz bu teknolojiye sahip olmadıklarını ancak üzerinde çalıştıklarını ve gelecekte iletişim için de önemli ekipmanlar üreteceklerini söyledi.

Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Tess, göreve başladıktan sonra galaksinin uzak köşelerinde yaşam belirtileri bulabilecek mi?