NASA'nın Yeni Gezegen Kaşifi TESS Yola Çıktı

NASA'nın, Güneş sisteminin dışındaki gezegenleri ve yaşamı keşfetmesini umduğu yeni uzay aracı TESS, geçtiğimiz çarşamba günü yolculuğuna başladı.

NASA'nın yeni kaşifi TESS, SpaceX Falcon 9 roketi ile geçtiğimiz çarşamba günü uzaya fırlatıldı. Amacı yeni gezegenler keşfetmek olan TESS, sahip olduğu 4 hassas kamera sayesinde bu görevi yerine getirecek. Aracın en önemli ve ilgi çekici özelliği ise, Ay'ın yörüngesinde dönerek keşif yaparken Ay'ın çekim gücünden faydalanacak şekilde tasarlanmış olması. Bu sayede uzay aracı on yıllarca görev yapabilecek.

TESS'de Kepler teleskopu ile aynı mantıktaa çalışacak ancak uzayda incelediği alanın yüz ölçümü, Kepler'in gözlemleyebildiği alana kıyasla çok daha geniş olacak. Aracın yaklaşık iki hafta içinde yörüngede belirlenen konuma ulaşması bekleniyor. Sonrasında yaklaşık olarak 2 ay boyunca bazı ön kontroller yapılacak ve TESS göreve başlayacak.

TESS'in maliyeti yaklaşık 200 milyon dolar olarak biliniyor ve bu rakam Kepler teleskopuna harcanan paranın yaklaşık üçte biri kadar. Daha ucuza mal edilen bu araç, Kepler'den çok daha detaylı gözlem yapabilecek ve çok daha geniş alanları inceleyecek. TESS sahip olduğu kameralar sayesinde Kepler'in yakalayamadığı dış gezegenleri de görebilecek ve elde edilen tüm veriler bir katalog haline getirilecek.

TESS, görevinin büyük çoğunluğunu yaklaşık iki yılda tamamlayacak ve Jüpiter'den küçük, 2-3 bin arası yeni gezegen keşfetmesi bekleniyor. Görev sonlandığında gözlemlenebilir gökyüzünün yaklaşık %85'ini keşfedilmiş olacak. Eğer projenin tüm planlı aşamaları beklendiği gibi sonuçlanırsa, TESS'in görev süresinin de uzatılacağı ve daha fazla veri elde edlmeye çalışılacağı düşünülüyor.