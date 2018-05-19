NASA'nın TESS Keşif Uydusundan İlk Fotoğraf Geldi!

Yeni gezegenler keşfetmesi amacıyla uzaya fırlatılan TESS keşif uydusu, ilk fotoğrafıyla mesaisine başladı.

Yaklaşık bir ay önce, Elon Musk'a ait SpaceX'in ürettiği Falcon 9 roketiyle birlikte uzaya fırlatılan TESS keşif uydusu, ilk fotoğrafıyla bilim insanlarını heyecanlandırdı. Henüz yeni başlayan bu görevinde Güneş'e yakın olan diğer yıldızların etrafındaki gezegenleri keşfetmesi beklenen TESS, 200 bin yıldız içeren ilk fotoğrafıyla kameralarının ilk test sürecini başarıyla geçmiş oldu.

O fotoğraf :



4 adet çok yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekme özelliği olan kamerası sayesinde keşif görevi boyunca dünyaya binlerce fotoğraf yollayacak olan TESS, parlaklık gözlemleme yeteneğine sahip sistemleriyle de gördüğü yıldızların önünden bir gezegen geçtiğinde bunun tespitini sağlayacak.

30 Mayıs'ta son manevrasını da yaparak yörüngesine oturacak olan keşif uydusu, bunun ardından iki yıl sürecek görevine resmen başlamış olacak. Bu görevi esnasında gezegenimize benzer koşullar altında bir yıldızın etrafında dolanan gezegenleri keşfedip fotoğraflayacak ve dünya dışı yaşam arayışı çalışmalarımıza büyük katkılar sağlayacak.

TESS'in ilk fotoğrafı, kameralarından sadece biri kullanarak çekilmiş durumda. Görevinin ilerleyen dönemlerinde, 4 kamerasını da kullanarak bu görselde yer alan bölgenin tam 400 katı büyüklüğünde bir alanı gözlemlemesi bekleniyor.

Görselin yüksek kaliteli versiyonuna, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.