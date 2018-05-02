NASA'nın Nükleer Reaktörü Bizi Daha Uzağa Taşıyacak

NASA, Mars'ta yaşam ve uzay keşfi konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan son çalışmalar ile artık uzayda daha uzak mesafelere daha uzun süreli yolculuklar yapılabilecek.

Artık insanlık olarak yalnızca dünyayı değil tüm evreni keşfetmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her geçen gün uzaya, diğer gezegenlere ve kendi dünyamıza dair birçok yeni gelişmeye imza atıyoruz ve bu gelişmeler bizi sürekli olarak ileri taşıyor. NASA'nın da benzer amaçlar ile uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni nükleer reaktörü, yapılan son testlerden de geçerek Mars başta olmak üzere insanlığın uzay macerası için kullanıma hazır oldu.

NASA, uzun zamandır 'uzayda kendi kendine enerji üretebilen' bir teknoloji üzerinde çalışıyordu. Tasarlanan yeni sistem aslında ufak ve taşınabilir bir nükleer reaktörden meydana geliyor. Kilopower adı verilen bu sistem, 1-10 kilowatt arasında farklı miktarlarda enerji üretecek farklı versiyonlara sahip. Araştırmacılar, roketlerin yük miktarlarına göre kullanılacak olan Kilopower'ın da değişeceğini söylüyor.

NASA, Mart ayında gerçekleştirdiği son testlerde de olumlu sonuçlar elde etti ve sonuçları paylaştı. Bu sayede uzayda yolculuk eden araçlar, uzun süreli keşifleri daha kolay yapabilecek ve uzayda daha uzun süre kalabilecek. Yapılan tüm bu çalışmalar ise akıllara 'uzayda yaşam' ve 'insanlar için uzay seyahatleri' durumlarını getiriyor. Bundan 20 sene önce fütüristik bir çizgi filmin konusu olan uzay seyahatleri için, galiba artık hayal ürünü demek mümkün olmayacak.