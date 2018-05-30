NASA'nın Sanal Turu İle Kara Delikleri Keşfedebilirsiniz

Geçtiğimiz günlerde galaksimizde binlerce kara deliğin varlığı tespit edilmişti. NASA'nın yeni yayınladığı bir video ise bu kara delikleri gözlemlememizi sağlıyor.

Galaksimize dair bildiklerimiz, uzay araştırmaları devam ettikçe sürekli olarak yenileniyor. Geçtiğimiz ay ise kara delikler konusunda oldukça ilginç haberler almıştık. Samanyolu'nun kalbinde binlerce kara delik bulunduğunu ortaya koyan son çalışmalardan sonra konu hayli merak edilmeye başlanmıştı. Üstelik galaksimizin yok oluşunun kara delikler yüzünden olacağına dair pek çok bilimsel çalışma da mevcut ve bilim insanları da bu konuya yoğunlaşıyorlar.

Konuya dair NASA yeni bir video yayınladı. Video sayesinde galaksimizin merkezinde yer alan devasa kara delik ve çevresindeki daha ufak çaplı kara delik sürülerini gözlemleyebilmek mümkün.

Bu kara deliklerin her birinin güneşten 5 ila 30 kat daha büyük olduğu biliniyor ve tüm bu kara delikler Sagittarius A* olarak adlandırılan canavar kara deliğin 3 ışık yılı uzaklığında bulundu.

NASA'nın Chandra X-Ray Gözlemevi'nden elde edilen veriler sayesinde bir video oluşturulmuş ve Chandra'nın resmi sitesinde yayınlanmış. Aynı zamanda Chandra'da devam eden araştırmaların, henüz tespit edilmemiş binlerce kara deliğin de habercisi olduğu düşünülüyor. Ancak çalışmada görevli bilim insanlarının bu konuya dair bir başka teorileri de var.

Chandra X-Ray Gözlemevi'ndeki bilim insanlarına göre, gözlemlenen ve kara delik habercisi olduğu düşünülen X-ışını radyasyonunun en az yarısı, güçlü manyetik alanlara sahip ve hızla dönen nötron yıldızlarına da ait olabilir. Yani kara delik olması ihtimali bulunsa da öyle olmamasına da ihtimal veriliyor.Fakat gözlemlenen kaynaklar gerçekten kara delikler ise, bilim insanları çift yıldızlara sahip kara deliklere odaklanacaklar. Bunun sebebiyse, keşfin bilim insanlarının kütleçekimsel dalgaları daha iyi anlamalarında ya da uzaysal nesneler arasındaki etkileşimlerden kaynaklanan uzay-zamandaki dalgalanmaları inceleyebilmelerinde yardımcı olacak olması.