Küp Uydular Wall-E ve Eva Mars'ta Hayatta Kalabilecek mi?

NASA, InSight lander ile birlikte Mars'a iki tane de küp uydu yollayacak. Eva ve Wall-E ismi verilen bu iki küçük uydunun, Mars'ta hayatta kalıp kalamayacağı merak ediliyor.

Yıllardır üzerinde çalışılan ve sürekli ertelenen tarihten ötürü bir türlü yola çıkamayan InSight, bu cumartesi nihayet yola çıkacak. Ancak InSight, yaklaşık 6 ay sürecek ve tahminen Kasım ayında son bulacak bu uzun yolculukta yanlız olmayacak. İki adet küp uydu, yol boyunca ona eşlik edecek. InSight kızıl gezegene inip yüzeyin altında araştırmalara başlarken, iki küçük uydu da yörüngede dolaşarak dünyaya bilgi gönderip gönderemediğini test edecek.

Geleneksel uzay araçlarından çok daha küçük ve düşük maliyetli olan küp uydular ilk kez farklı bir gezegene gidecekler. Daha önce bu kadar uzun mesafe kat etmemiş olan uydular bu görevde başarılı olur ve dünyaya bilgi göndermeyi başarırsa, bu gelecekte uzak gezegenlere yapılacak yolculuklar için büyük fayda sağlayacak. NASA'da görevli bilim insanları, bu araçların çalışırlığı onaylandığında uzayın derinliklerine yapılacak keşiflerde de kullanılacağını söylüyor.

Bir uzay aracı farklı bir gezegene indiğinde, bilim insanları bu uzay aracından bigilerin dünyaya aktarılması için genellikle bir 'röle uydusu' kullanırlar, ancak eğer bu yeni küp uydular Mars'ın yörüngesinde gezinerek bize bilgi aktarmayı başarırsa, artık bu pahalı uydu yöntemine gerek kalmayacak. Bu da çalışmalara büyük oranda hız kazandırarak maliyeti de azaltacak.

Eğer InSight Mars'a inerken hız, paraşütün durumu ya da inişin başarı-başarısızlık durumları umulduğu gibi Wall-E ve Eve tarafından dünyaya gönderilebilirse, proje kusursuz işliyor anlamına gelecek ve uzay keşif tarihinde oldukça önemli bir adım atılacak. Ancak sonuçları öğrenmek için yaklaşık 6 ay beklememiz gerek.