NASA, Uzaydan Orman Yangınlarıyla İlgili Bilgi Topluyor

Son dönemde dünyanın pek çok bölgesinde özellikle orman yangınları olmak üzere pek çok doğal afet yaşanıyor ve bilim dünyası da gözlerini bu olaylara çevirmiş durumda.

İklim değişikliği, son günlerde gündeme en çok dahil olan konulardan biri çünkü yaz başladığından beri dünyada yaşanan afet sayılarında inanılmaz bir artış oldu ve herkes bu anormalliğin sebebini arıyor. NASA'da afetleri uzaydan inceleyerek konuyla ilgili bilgilerini paylaşıp çeşitli açıklamalar yapan kurumlardan biri. Geçtiğimiz günlerde NASA tarafından Japonya'da gerçekleşen fırtınanın etkisinin, uydu görüntülerine bakılarak artacağının tespit edilmesi de oldukça önemli bir haberdi.

NASA'nın uydusu Terra'nın yakaladığı yangn görüntüleri

Son olarak da NASA, Kaliforniya'da günlerdir kontrol altına alınmayan ve sivil hayatı olumsuz ekileyen orman yangınlarını, uydu görüntüleri sayesinde inceleyerek yangının ilerleyişi ve etki alanlarına dair pek çok bilgi verdi. Bu sayede halk yangnın geliş yönüne göre çok daha önceden uyarılabilecek ve olası ölümler ile büyük zararların önüne geçilecek.

NASA'nın uydusu Terra'nın yakaladığı yangn görüntüleri

Aynı zamanda yangının bölgede bıraktığı dumanın da yerden yüksekliği hakkında bilgi edinilebilen uydu görüntüleri sayesinde yangın bölgesinde yaşayan halk dumanın etkilerine karşı da önlem alabilecek. Gelecekte NASA'nın uydu görüntüleriyle bilgi toplayarak orman yangınlarından en az hasarla ayrılmak için çalışacağı düşünülüyor.