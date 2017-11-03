Ozondaki Delik, Son 30 Yıldır En Küçük Seviyeye Geriledi

NASA, Antarktika’nın üzerindeki ozon deliğinin 1988 yılından bu yana en küçük seviyeye gerilediğini açıkladı.

Ozon tabakasıyla ilgili sevindirici haberler veren NASA, deliğin geçen yıla oranla 3 milyon 400 bin metrekare, 2015’e oranla ise 8 milyon 500 bin metrekare daha küçük olduğunu açıkladı.

Dünyaya ultraviyole ışınlarının gelmesini engelleyen koruyucu bir kalkan görevi üstlenen ozon tabakası, NASA’nın verilerine göre bahar mevsiminin yaşandığı sırada Antarktika’da en büyük seviyeye ulaşıyor. Fakat bu delik, geçtiğimiz eylül ayının ortasından itibaren giderek küçülmeye başladı.

Atmosferde oluşan fırtınaların havayı ısıttığını, bunun da klor ve bromun ozonu eritmesini engellediğini belirten NASA yetkilisi Paul Newman, buna rağmen bilim insanlarının fırtınaların neden bazı yıllarda daha fazla meydana geldiğini hala çözemediklerini belirtti.

Kaydedilen bu gelişmelerin büyük oranda doğal yollarla oluştuğunu belirten Newman, ozon deliğine neden olan kimyasalların kullanımının 1987 yılından itibaren durdurulmasının da günümüzde geldiğimiz noktada önemli bir yer edindiğini söyledi.

Ozon tabakasındaki delik, en büyük seviyesine 2000 yılında, 29 milyon 800 bin kilometrekare ile birlikte ulaşmıştı. 3 oksijen atomundan oluşan ve renksiz bir gaz olan ozon, atmosferden yaklaşık 11 ila 40 kilometre yukarıda bulunuyor.