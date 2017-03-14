NASA 'Pi Gününü' Birbirinden Eğlenceli Sorularla Kutluyor!

NASA, mühendislik sorunlarının çözülmesinde büyük pay sahibi olan matematiksel sabiti bir kez daha anıyor.

NASA, “Pi Günü”nü; Mars'ın kraterleri, dış gezegenler, Satürn yörüngesi ve güneş tutulmalarını içeren dört matematik problemiyle kutluyor.

Matematik sabiti pi, (çemberin çevresinin çapına oranı) 3.14'dür. Bu nedenle, “Pi Günü” her yıl 14 Mart tarihinde kutlanır. NASA, mühendislik ve alan anlayışı hesaplamalarında matematiksel sabitin önemini göstermek için bir dizi matematik problemi sunmaya ve bu günü kutlamaya başladı. Söz konusu gün, 2009 yılından bilim insanlarının teşviğiyle ve çeşitli organizasyonlarla kutlanıyor.

Amerikan Liseleri altıncı sınıf düzeyinde şekillenen sorular, öğrencilerin bir Mars çarpma kraterini değerlendirmesi, Satürn uydusu Cassini'nin son yörüngesi, tam güneş tutulması ve TRAPPIST-1 etrafında yeni keşfedilen dış gezegenlerle ilgili matematik problemlerinden oluşuyor.