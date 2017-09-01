NASA'dan Satürn’ün Kuzey Kutbuna Ait Çarpıcı Bir Görüntü!

NASA’nın Satürn keşif aracı Cassini, son görevinde hepimizi derinden etkileyen performanslar sergiliyor. Halkalı gezegenin kuzey kutbundan gönderdiği son görüntü ise görülmeye değer.

Dile kolay, tam 13 yıldır insansız bir şekilde uzayın derinliklerinde görev yapan bir aracımız var ve artık bütün bu başarılı sürecin son aşamasındayız. Bugün Satürn hakkında ne biliyorsak onun sayesinde biliyoruz. Cassini 15 Eylül 2017’de Satürn’ün atmosferine dalıp son verilerini bize gönderdikten sonra kendini yok edecek.

Satürn’ün kuzey kutbuna ilişkin son görüntü 26 Nisan 2017’de çekilmişti. Görüntüde 1 piksel başına 16 kilometre düşüyordu ve yaklaşık olarak 267.000 kilometre uzaklıktan çekilmişti. Bu fotoğraf ortaya Satürn’ün Kuzey Kutbu'nu çevreleyen dev bir bulutun gizemini bırakmıştı. Keskin rüzgarlarla ve sert fırtınalarla beslenen bu bulutu besleyen bir dizi patlamanın varlığından söz edilmeye başlandı.

Satürn, Kuzey Kutbu'nun maksimum güneş ışığı aldığı 24 Mayıs 2017'de Kuzey Yarım Küresinde yaz mevsimi yaşamaya başlamıştı ve artık yavaş yavaş kış ayları yaklaşıyor. Bu minvalde NASA, yakın zamanda yok olacak Cassini’yle bir fotoğraf daha almak adına son şansı boş geçmedi. İşte üzerinde araştırmalara başlanan yeni görüntü:

Grand Finale adı verilen son Cassini görevi eğer başarılı bir sonla taçlandırılırsa, Satürn atmosferinden elde edilecek verilerle gezegeni daha iyi tanıyacağız. Ancak astronomların çoğu bu anın oldukça duygusal olduğunu ve Cassini’ye veda etmenin zor olacağını dile getiriyorlar.