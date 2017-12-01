NASA, Satürn’ün Uydusundaki 'Yaşam' İçin Robot Gönderiyor!

2017’nin ortalarına geldiğimizde NASA, tarihi bir başarıya imza atarak dev gezegen Satürn’ün uydularından birinde olağanüstü şeyler keşfetti. Enceladus ismindeki cüce gezegen benzeri uydu, yaşam için gerekli şartları barındırıyordu. Şimdi, onu tam anlamıyla keşfetmek için ilk uzay görevi planlanıyor.

Satürn, bizden minimum X kilometre uzaklıkta bulunan, dev ve halkalarıyla göz kamaştıran bir gezegen. Vahşi atmosfer şartlarının altında neler dönüyor tam olarak bilemesek de 20 yıl süren Cassini görevi, bize onun hakkında çok şey sundu. Nisan ve Mayıs 2017, Satürn’den bugüne kadar elimize ulaşan en iddialı verileri aldığımız dönemdi.

Özellikle uydularından birisi hakkında: Enceladus!

Araştırmacılar, Satürn'ün küçük ayı Enceladus'un buzdan kabuğunun altında hayatın var olabileceğinden şüpheleniyorlar. Çünkü altında, ikinci katman olarak derin bir okyanus var. Bu derinliği aklınız almayabilir, çünkü bahsedilen mesafe yaklaşık 65 kilometre.

NASA, Satürn ayı Enceladus'da yaşam belirtileri avlamak için SELFI adını verdiği özel bir teknoloji geliştiriyor. Robotik cihaz tamamen insansız olacak ve son teknoloji radyo sinyalleri alışverişine uygun olarak dizayn edilecek.

SELFI’nin gideceği yer, Enceladus’un 65 kilometrelik suyu aşıp, yüzeydeki 5 kilometrelik buzu kıran gayzer patlamalarının olduğu Güney Kutbu:

Enceladus'un geyzerlerinden gelen mineraller, bilim insanlarının kimyasal izlerin peşine düşmesini sağlayacak. Böylece SELFI, kalın buz tabakasının altındaki derin dünyayı anlamaya çalışacak. Buradan alınacak örnekler, Dünya dışı yaşamın ilk kanıtı olabilirler.

SELFI, dış güneş sistemi içindeki diğer buzlu cisimler üzerinde de kullanılabilir bir yapıya sahip. Bilindiği üzere, yaşam için güneş ışığı şart değildir. Dünya’nın derin okyanuslarında yaşayan canlılar ise bunun en güçlü kanıtları. Bilim insanları, Encaladus’taki muhtemel yaşamın izlerini aramak için resmi bir girişim başlatmış oldu.

Gelişmeler ve detaylar ortaya çıktıkça sizlere bildirmeye devam edeceğiz, takipte kalın :)