NASA'nın Son 70 Yılda Yaptığı Test Uçuşlarının Videoları

NASA, kuruluşunun 70. yılı olması sebebiyle son 70 yılda yaptığı bazı gizli test uçuşlarını YouTube üzerinden paylaşmaya başladı.

NASA’ya bağlı Armstrong Uçuş Araştırma Merkezi, kuruluşunun 70. yılına özel olarak son 70 yılda yapılan test uçuşlarının videolarını yayınlamaya başladı.

200 üzerindeki videonun bazılarının yayınlandığı, fakat her geçen dakika yeni bir videonun eklendiği görülüyor. Merkezin sözcüsü olan Rebecca Richardson, yayınlanan videolarla ilgili şunları söyledi:

"NASA'nın, erişimi zor olduğu için gözden kaçırılan ve ihmal edilen çok büyük bir dijital veritabanı var. Bizim niyetimiz bu içerikleri daha ulaşılabilir platformlara koymak. Böylece NASA hayranlarının ve medya mensuplarının düzenli ve kolay erişimini sağlayarak insanları NASA'da işlerin tam olarak nasıl yürüdüğüne dair bilgilendirebileceğiz."

Aşağıdaki video, 1965 yılında çekilmiş. Hız rekortmeni olan SR-71’den esinlenerek geliştirilen bir YF-12’ye ait.

Aşağıdaki video ise 1991 yılında çekilmiş. Videoda SR-71’in olduğu görülüyor ve bu uçak, hızını saatte 2 bin KM’ye çıkararak bir rekor kırmıştı.

Aşağıda videoda üretilen ilk ‘hipersonik’ uöak olan X-15’in 1967 yılında çekilmiş görüntülerini izleyeceksiniz.

NASA’nın yayınladığı tüm videolara şuradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.