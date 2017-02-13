NASA tarafından düzenlenen Space App Challenge için Türkiye’deki ön başvuru süreci başladı.

NASA tarafından düzenlenen Space App Challenge bu sene 162 ülkede düzenleniyor. NASA bu projeyle beraber yaratıcılığı yetenekle birleştiren beyinlere ulaşmak için küresel bir hackathon düzenliyor. Katılımcılar bu sene Dünya, Uzay, İnsanlar ve Robotik konuları altında NASA nın sağladığı kaynaklar ile web sitesi, mobil uygulama, giyilebilir cihaz tasarımlarıyla yarışacaklar. Space App Challenge‘ın Ankara ayağı ise bu sene 29-30 Nisan 2017 tarihleri arasında ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu tarafından düzenleniyor.

Etkinlik ilk kez 2012 yılında 25 şehirden 2000 kişinin katılımıyla düzenlenmiş ve etkinlik sonucunda 100’den fazla çözüm üretilmişti. Takımların ortak çalışmasıyla üretilen bu çözümler bizzat NASA tarafından kendi projelerinde kullanıldı.

Her geçen yıl etkinliğin gelişmesiyle bu sene etkinliğe yaklaşık olarak 12 bin kişinin katılması beklenirken, yarışmayı kazananlar ülke bazında ve küresel arenada çeşitli ödüller kazanacaklar. 30 Nisan’da jürinin seçeceği finalistler ise yerel proje birincileriyle yarışacaklar.

Yarışmaya katılmak için uzman kod yazarı, astrofizikçi ya da mühendis olmanıza gerek olmamakta birlikte yarışmanın herkese açık olduğunu belirtelim. Etkinliğin detaylı bilgisine ve ön başvuru formuna buradan ulaşabilir, etkinliğe ait sosyal medya hesaplarına ise aşağıdaki bağlantılardan gidebilirsiniz.

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