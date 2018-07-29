NASA, Uzaya Göndereceği İsimleri Açıklıyor

SpaceX ve Boeing ile yürütülen ve ortaklıkları sebebiyle geciken projede yer alacak astronotlar belirlendi. NASA isimlerin açıklanacağı etkinlikte YouTube'dan canlı yayın olacak

NASA’nın SpaceX ve Boeing’den insanlı uzay aracı yollama planı işbirliği içindeki şirketler nedeniyle biraz ertelenecek gibi görünüyor ama eninde sonunda bu görevin gerçekleşeceği kesin. Bütün testler tamamlanıp, yüksek teknoloji ürünü makineler, seçilen astronotları da alıp uzay yolculuğuna başlayacak. Bu yolculuğa katılmaya hak kazanan astronotların isimlerini NASA, gelecek hafta bizlerle paylaşacak.

NASA, resmi olarak SpaceX Dragon ve Boeing Starliner görevlerinin ilk mürettebatının isimlerini 3 Ağustos Cuma günü bir etkinlikte duyuracak. Etkinlik, NASA’nın Johnson Space Center’ında (Johnson Uzay Merkezi) gerçekleşecek ve biz de NASA’nın YouTube kanalından canlı yayınla izleyebileceğiz.

NASA, proje kapsamında Falcon 9 roketiyle fırlatılacak Crew Dragon ve United Launch Atlas V ile fırlatılacak Starliner uzay mekiğinin geliştirilmesi için Boeing ve SpaceX ile işbirliği yapıyor. İki şirket kendi hedeflerine ulaşamadıkları için birbirlerini teste tabi tuttu ve geri çekilmelerin çok olduğu uzay endüstrisinde NASA’yı zorda bıraktı.

Şu an için NASA, SpaceX ve Boeing’den Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitmek üzere üretilmesi gereken uzay araçlarını vaktinde alamayacak gibi görünüyor. Rusya’nın Roscosmos uzay ajansıyla olan astronotları uzaya gönderme işbirliği son bulan NASA, bu süreçte nasıl bir yol izleyecek bilinmiyor. NASA, şirketler nedeniyle projesini geciktirse de yeni uzay araçları öyle ya da böyle hazır olacak ve mürettebatını uzaya gönderecek. Cuma günü mürettebatın kimlerden oluştuğunu öğrenebileceğiz.