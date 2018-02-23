Jupiter'in Güney Kutbuna Dair Fotoğraflar Yayınlandı

Geçtiğimiz aylarda daha önce hiç göremediğimiz fotoğrafları bizlere sağlayan uzay aracı Juno, bu kez de Jupiter'in güney kutbundan fotoğraflar getirdi.

Bildiğiniz üzere Jupiter, içinde bulunduğumuz Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni ve sırf bu nedenden ötürü dahi daha önce defalarca kez fotoğraflandı. Gezegene dair girdap şeklindeki bulutlarını ve artık gezegenin simgesi olan 'Büyük Kırmızı Leke' diye tabir edilen devasa fırtınayı bu güne dek birçok kez görmüştük.

Bununla birlikte NASA'nın Jupiter görevi için 2011 yılında fırlattığı uzay aracı Juno'hiç görmediğimiz bir dizi fotoğraf çekti ve bu fotoğraflar gezegenin güney kutbunu gözler önüne seriyor. Jupiter'i daha önceden sütlü kahve, beyaz ve kırmızı renklerle görmüşken, yeni gelen bu fotoğraflarla gezegenin farklı açılardan çok daha renkli bir silüeti olduğu da görülebiliyor.

Yukarda görmüş olduğunuz fotoğraflar birbirine benziyor olsalar da her biri farklı açılardan çekildi ve Juno'nun Jupiter'in güney kutbundaki 40 dakikalık sallanma hareketi sonrasında elde edildi. 2011 yılında fırlatılan Juno ilk olarak 2016 Temmuz'da Jupiter'e ulaşmıştı. O günden beri Jupiter yörüngesindeki görevini sürdüren Juno önümüzdeki günlerde NASA'ya yeni fotoğraflar ve bulgular iletmeye devam edecek. Uzay aracı tarafından iletilen bütün fotoğraflara buradan ulaşabilir, yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.