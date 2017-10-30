Uzayda Kaydedilmiş Birbirinden Ürkütücü Sesler!

Uzay ajansı NASA, gezegenimizden oldukça uzakta görev yapan birkaç insansız araçla veri topluyor. Bunlar arasında çeşitli görüntüler ve tabii ki sesler de var. İşte Satürn’den Jüpiter’e ve uydularına kadar toplanan iç gıdıklatıcı uzay sesleri.

İnsanoğlunun en büyük misyonlarından birisi olan uzayı tanıma ve anlamlandırma görevini üstlenen NASA, Güneş Sistemi’nin ve ötesinin araştırılması için bir dizi proje yürütüyor. Bu projeler, muhtemel dünya dışı yaşamın izlerini arıyor. Güneş Sistemi içinde bulunan, su ve atmosfer bulunduran uydularıyla epey dikkat çeken Satürn ve Jüpiter gezegenleri, esrarengiz yapılarıyla bizi adeta büyülüyorlar.

Elbette oralara ulaşmak ve veri toplamak için milyar dolarlık yatırımlar ve sabır gerekiyor. İnsansız uzay araçları tarafından Dünya’ya gönderilen sesler, basit bir ses kayıt cihazı ile kaydedilmiyorlar. Onlar toplanan ışık ve yerçekimi dalgalarının sese dönüştürülmüş halleri.

İşte NASA'nın SoundCloud hesabı sayesinde uzayın derinliklerini evinizin ortasına getireceğiniz sesler:

Juno Uzay Aracı: Jupiter'e Yaklaşırken

Dinlemek İçin: Juno: Crossing Jupiter's Bow Shock​

Juno Uzay Aracı: Jüpiter'deki Şimşek

Dinlemek İçin tıklayın.

Voyager: Yıldızlararası Plasma Sesi

Dinlemek için tıklayın.

Cassini: Satürn'ün Radyo Dalgaları

Dinlemek için tıklayın.

Cassini: Satürn'ün Uydusu Enceladus'un Sesi:

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Juno: Jüpiter'in En Büyük Uydusu Ganymade:

Dinlemek için tıklayın.

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