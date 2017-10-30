Uzayda Kaydedilmiş Birbirinden Ürkütücü Sesler!

İnsanoğlunun en büyük misyonlarından birisi olan uzayı tanıma ve anlamlandırma görevini üstlenen NASA, Güneş Sistemi’nin ve ötesinin araştırılması için bir dizi proje yürütüyor. Bu projeler, muhtemel dünya dışı yaşamın izlerini arıyor. Güneş Sistemi içinde bulunan, su ve atmosfer bulunduran uydularıyla epey dikkat çeken Satürn ve Jüpiter gezegenleri, esrarengiz yapılarıyla bizi adeta büyülüyorlar.
Elbette oralara ulaşmak ve veri toplamak için milyar dolarlık yatırımlar ve sabır gerekiyor. İnsansız uzay araçları tarafından Dünya’ya gönderilen sesler, basit bir ses kayıt cihazı ile kaydedilmiyorlar. Onlar toplanan ışık ve yerçekimi dalgalarının sese dönüştürülmüş halleri.
İşte NASA'nın SoundCloud hesabı sayesinde uzayın derinliklerini evinizin ortasına getireceğiniz sesler:
Juno Uzay Aracı: Jupiter'e Yaklaşırken
Dinlemek İçin: Juno: Crossing Jupiter's Bow Shock
Juno Uzay Aracı: Jüpiter'deki Şimşek
Dinlemek İçin tıklayın.
Voyager: Yıldızlararası Plasma Sesi
Dinlemek için tıklayın.
Cassini: Satürn'ün Radyo Dalgaları
Dinlemek için tıklayın.
Cassini: Satürn'ün Uydusu Enceladus'un Sesi:
Dinlemek için tıklayın.
Juno: Jüpiter'in En Büyük Uydusu Ganymade:
Dinlemek için tıklayın.
Çalma listesinin tamamı için şuraya tıklamanız yeterli.