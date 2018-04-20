NASA'nın Başına Bilim İnsanı Olmayan Birisi Getirildi!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarihinde ilk defa, bilim camiasında yetişmeyen birisi başkan olarak seçildi. Seçilen kişinin arkasında ise şaşırtmayacak bire şekilde Trump’ın desteği bulunuyordu.

1958 yılında dönemin ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulan NASA, dünyada pek çok eşi olmasına rağmen insanoğlunun uzay çalışmalarında başı çeken bir kurum niteliğine sahip. Öncülüğünde inşa edilen Uluslararası Uzay İstasyonu, insanlı ilk Ay seferi ve Hubble Uzay Teleskobu gibi projeler ufkumuzu açıyor.

Tarihi boyunca siyasi baskı altında faaliyet göstermeye alışkın bir kurum olan NASA, en çok baskıyı Donald Trump döneminde gördü. Tartışmalı başkan Trump, 2 yıldır uzay ajansının çalışmalarını yakından takip edip şekillendirmeye çalıyor. Mars’a düzenlemesi planlanan insanlı seferler için çalışmaların hızlandırılmasını isteyen Trump, bütçeleme kısmını düşünmeden hareket edince eleştirilerin odağı olmuştu.



Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen fotoğrafta uzay yürüyüşü yapan bir astronot

Ocak 2017’den beri boş olan NASA başkanlığı pozisyonu, bugün ABD senatosunda yapılan oylama ile dolduruldu. Bir bilim insanı olmayan Jim Bridenstine, 50’ye karşı 49 oyla uzay ajansının yeni başkanı olarak göreve başlayacak. Bridenstine, Eylül 2017’de Trump tarafından senatoya önerilmişti.

ABD senatosunda, Trump’ın temsil ettiği Cumhuriyetçilerin sözü geçiyor. Aynı partiden senatör olarak görev yapan Jeff Flake ve Marco Rubio, bilim camiası dışından birisinin uzay ajansına başkanlık yapmasına karşı çıkmışlar ve seçimi erteletmişlerdi. Cumhuriyetçi senatörlerin bir kısmı gene oylama sırasında tepki göstererek oy kullanmadılar, ancak 1 oy farkla Bridenstine başkan olarak seçildi.



Yeni NASA başkanı Jim Bridenstine

Jim Bridenstine, daha önce Tulsa Havacılık ve Uzay Müzesi’nin başkanlığını yürüten isimdi. Oylama sürecine kadar pek çok eleştiriye maruz kalan adaylığı hakkında tepkilerin çok haklı olduğunu söyleyebiliriz. Zira kendisi kar amacı gütmeyen bir dernek kuruluşundan, sahibi olduğu işletmeye para transferleri yapan birisiydi. Ayrıca iklim değişikliklerine karşı hakim düşüncelerden uzak olarak Trump’la aynı fikirde. Yani iklim değişikliği, yeni NASA başkanına göre sorun teşkil etmiyor.



James Webb Uzay Teleskobu tamalandığında bu şekilde görünecek

Yeni NASA başkanının tartışmalı bir şekilde bilim camiası dışından gelmesiyle merak edilen asıl konu ise James Webb Uzay Teleskobu’nun geleceği. NASA, uzun yıllardır milyarlarca dolar harcanan projeyi iki yıl içinde uzaydaki yörüngesine yerleştirmeyi düşünüyor. Pek çok yeni gezegen ve yıldız bu yeni teleskop tarafından keşfedilmeyi bekliyor, eğer yeni NASA başkanı endişeleri haklı çıkartıp James Webb Uzay Teleskobu projesini iptal etmezse…