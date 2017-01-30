NASA, Uçak Yolculuğu Sırasında Ne Kadar Radyasyona Maruz Kaldığımızı Açıkladı!
NASA, Uçak Yolculuğu Sırasında Ne Kadar Radyasyona Maruz Kaldığımızı Açıkladı!
NASA, Dünya Sağlık Örgütü’nün kanserin en büyük nedenlerinden biri olan radyasyona uçak yolculuğu esnasında ne kadar maruz kaldığımızı açıkladı.

NASA, içi helyum dolu bir araştırma balonla yaptığı çalışmayla birlikte uçak yolculuklarında radyasyona hangi ölçüde maruz kaldığımızı açıkladı. 

1.5 yıllık yapılan araştırmalar sonucunda yolcular, uçağın yaklaşık 8 bin metre yüksekliğe çıkmasının ardından radyasyona maruz kalmaya başlıyorlar. Ayrıca yükseklikle radyasyonun etkisi de paralellik gösteriyor; yani yükseklik arttıkça radyasyonun etkisi daha ağır oluyor. Bu sebeple yolcular, yurt içi uçuşlarından ziyade yurt dışına yapılan yolculuklarda radyasyonun etkisine daha çok uğruyorlar.
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Aynı araştırmada kutuplar üzerinde yapılan yolculuklarda, ekvator üzerinden yapılanlara oranla daha yüksek seviyede radyasyonla buluştuğumuz tespit edildi.
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Etiketler: uçak, radyasyon
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