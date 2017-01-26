NASA, UFO’ları Yine Sansürledi!

NASA’nın Dünya’dan yükselen bir UFO esnasında yayınını tekrar durdurduğu iddia edildi.

İngiliz UFO avcısı John Craddick, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan yapılan canlı yayını takip ettiği sırada kameralara bir UFO’nun takılmasının ardından yayının NASA tarafından kesildiğini iddia etti.

Yıllardır bu tarz yayınları izlediğini ve ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyleyen Craddick, “Arkadaşıma yayının nasıl çalıştığını gösteriyordum. 23.30 sularında yayın kesildi, 35 saniye sonra geri geldiğinde obje yoktu. Başta çok küçüktü, sonra giderek büyüdü. Bu şekilde 25 saniye kadar sürdü” dedi. ‘Hiçbir insan bu kadar yükseklikten uçamaz’ diyen Craddick, gördüğü şeyin UFO’ların varlığına bir kanıt olduğunu vurguladı.

Daha önce benzer teoriler de ortaya atılmış, NASA’nın atmosferden küçük bir ışık hüzmesinin çıkmasının ardından canlı yayını yarıda kestiği iddia edilmişti. Craddick’in teorilerinde haklı olduğunu iddia ettiği videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.