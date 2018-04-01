NASA Ürettiği Roket Paraşütünün Denemesini Yaptı

Roket Paraşütü ses hızından hızlı giden roketi durduma sınavından başarıyla ayrıldı.

NASA’nın uzay gemisini karaya taşımak için tasarlanan süpersonik bir paraşüt, Dünya’da düzenlenen sınavından başarıyla geçti. Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment kısaca ASPIRE isimli proje 31 Mart tarihinde denendi. Başarılı fırlatma sonucu roket paraşüt sayesinde Atlantik Okyanusuna güvenli bir iniş yaptı.

Bir uzay aracının Kızıl Gezegen’e inişi sırasında olacakları taklit etmek amacıyla gerçekleştirilen test sırasında, 18 metrelik Terrier-Black Brant IX roketi ASPIRE’ı 50 kilometre yüksekliğe taşıdı. Daha sonra serbest düşme esnasında açılan paraşüt ses hızından çok daha hızlı giden roketi sakin bir şekilde yer yüzüne indirdi.

NASA yetkilileri yaptıkları açıklamada, ASPIRE’ın ilk sınavını başarıyla geçmeyi başardığını ve sınav esnasında toplanan verilerden faydalanarak geliştirmeye devam edeceklerini açıkladı. Sonuçta Mars’ta yapılacak indirme esnasında hata payının 0’a oldukça yakın olması gerekiyor.

Projenin tamamlanmasının ardından paraşüt, 2020 yılında yaşamı araştırmak için toplanan kargoların indirilmesinde kullanılacak. Birisi Ekim 2017 olmak üzere ilerleyen yıllarda 2 test denemesi daha yapılacak. Bunlarda da istenen sonuçlara ulaşılırsa Mars’ı kolonileştirmek adına en büyük adım atılmış olacak.