NASA Uyardı: “Dünya Bir Göktaşı Düşmesine Karşı Savunmasız!”

NASA, Goddard Uzay Uçuş Merkezi çalışanlarından Joseph Nuth, Amerikan Jeofizik Birliği’nde yaptığı konuşmada gezegenimizin gök cisimlerinin saldırılarına karşı hala savunmasız olduğunu belirtti.

NASA bu uyarıyı panik yaymak için yapmıyor. Hatta gelecek 100 yılda göktaşlarının Dünya’ya kritik etki yapma olasılığı 0.01. Ancak yakın zamanlarda uzay ajansı, her gece 5’er adet asteroit tespit etmeye başladı. Bu da dünyalılar olarak, en kötü ihtimale hazırlanmamız için önemli bir işaret.

NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden Joseph Nuth, Amerikan Jeofizik Birliği’nde yaptığı konuşmada “En büyük sorun şu: Şu anda bir asteroit saldırısına karşı yapabileceğimiz hiçbirşey yok” dedi. The Guardian’dan Alan Yuhas’ın haberine göre bu güne dek Mars ve Jüpiter’e defalarca asteroit saldırısı olmuş. Bu da Dünya’ya yönelik bir atak olabileceğinin kanıtı. NASA zaten bir “Gezegen Koruma Bürosu” kurmuş. Büroya göre; Dünya etrafındaki asteroitlerin çoğu 1.5 km genişliğinde veya biraz daha geniş.

Halihazırda bu boyuttaki göktaşı parçalarına müdahale edecek bir cihaz yapılmış, şu an depoda duruyor. Yakın zamanda gerçekleşme ihtimali düşük de olsa, bir gün yaşanabilecek asteroit yağmuru gibi felaketlere karşı hala savunmasız olduğumuz gerçeği, artık uzmanlar tarafından da dile getiriliyor!

