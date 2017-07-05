NASA Uydusu Anamur Orman Yangınını Görüntüledi

NASA’nın internet sitesinde yayınlanan uydu görüntülerinde Mersin’in Anamur ilçesinde gerçekleşen ve yaklaşık 200 hektarlık bir bölgeyi etkileyen yangının fotoğrafı da yer aldı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın resmi internet sitesinde orman yangınları ile ilgili bölümde 1 Temmuz tarihinde Mersin’in Anamur ilçesinde başlayan ve ortalama 200 hektarlık bir alana zarar veren yangına ait uydu fotoğrafı da yer aldı.

Yangının resmini çeken Aqua uydusu, aynı zamanda dünyanın diğer bölgelerinde gerçekleşen orman yangınlarının fotoğraflarını da çekiyor.

3 Temmuz tarihinde çekildiği belirtilen fotoğraf için “Türkiye’de, Toros Dağları’ndaki yangından çıkan duman bulutu, NASA’nın Aqua uydusu tarafından görüntülendi. Duman bulutu Türkiye’nin Akdeniz kıyısında yer alan güney bölgesindeki ili Mersin’de çıkan yangınlardan kaynaklanıyor” şeklinde bir ibare konuldu.

Anamur ilçesi, Asmaca mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın 1 Temmuz tarihinde başlamış, rüzgarın da etkisiyle hızlı şekilde yayılmıştı. Tedbir amaçlı bazı mahallelerin boşaltıldığı yangında, yaklaşık olarak 200 hektarlık alan hasar görmüştü.