NASA Uzay Aracı Kalkanı Tasarımı Çalışması Yapıyor

Söz konusu kalkan uzay yolcularının gelecekte radyasyondan ötürü ölümcül hastalıklara yakalanmalarına engel olacak.

NASA, uzayın derinliklerine yolculuk yapan araçlarda kullanılacak radyasyon kalkanının tasarımı ile ilgili fikirlere ihtiyaç duyuyor ve bu noktada yardımcı olmaları için origami sanatçılarına ve meraklılarına çağrı yapıyor. Kitle kaynaklandırma çalışması olan Freelancer ile ortak bir proje başlatan uzay ajansı, insanların radyasyon kalkanını en kullanışlı biçimde oluşturacakları bir origami tasarımı için yarışmaya davet ediyor.

İnsanlı uzay uçuşlarında kozmik ışınların hem insan vücuduna, hem de elektronik cihazlara zarar vermesi nedeniyle bu tip bir kalkan gereklilik arz ediyor. Kalkan olmadan gelecekteki uzay yolcularının kanser, tahrik edici doku hasarı, sinir sistemi hasarı, kalp hastalığı ve katarakt gibi bir dizi hastalığa yakalanma ihtimalleri çok daha yüksek olacaktır.

NASA söz konusu kalkanın hem seyahat halindeki uzay aracının bütününü, hem de insanların Ay, Mars ya da diğer gezegenlerde oluşturacakları yaşam alanlarını kapsayacak derecede büyük olmasını istiyor. Bununla birlikte yerleşim birimlerini de kapsayacak büyüklükte bir şey, uzay aracındaki tüm alanı kaplayabilir. Imperial College’da mühendis olan Helen O’Brien “NASA, gezegene indiğinizde açarak radyasyondan maksimum koruma sağlayabileceğiniz uygunlukta ve yeterlilikte bir şey yapılmasını istiyor” diyor.

NASA, bir süredir kitle kaynaklı projeler için Freelancer ile birlikte çalışıyor. Şu anda ikinci aşamada olan NASA’nın küp robotlarının kollarının tasarımı için 2016 yılında yine insanların görüşü alınmıştı. Aynı zamanda ISS’in güvertesinde kullanılacak olan Robonaut 2’nin kullanabileceği araçların üç boyutlu tasarımları için de yine halkın görüşlerine başvurulmuştu.