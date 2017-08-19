NASA Uzay İletişim Ağını Tamamladı

Altıncı ve son iletişim uydusunu uzaya gönderen NASA, verilerin yörüngede bulunan iletişim istasyonları aracılığıyla iletimini sağlıyor.

NASA’nın yeni nesil yörünge takip ve iletişim ağı, altıncı ve son ‘Tracking and Data Relay Satellite (Takip ve Veri Yayın Uydusu-TDRS)’ nun Cuma günü yörüngeye oturtulması ile tamamlandı. Boeing’in yapımını tamamladığı TDRS-M, Florida’da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu’ndan, ‘United Launch Alliance (ULA) Atlas V’ roketi üzerinde gönderildi. Uydunun çalışır vaziyette olduğu ve dört aylık tetkikten sonra önümüzdeki yıl hizmete gireceği bildirildi.

Uzay Çağı’nın ilk yıllarında önemli görevlerin iletişim ve takibi büyük oranda yerde bulunan istasyonlara bağlıydı. Bu da, 1973 yılında gönderilen Skylab gibi uzay araçlarının, sadece dünya çapında konumlandırılmış çeşitli takip istasyonlarının ufkunun üzerinde olduklarında görev kontrol merkezleriyle iletişim halinde oldukları anlamına geliyor.

1973 yılında hayata geçirilen TDRS projesi NASA’nın, International Space Station, Hubble Telescope gibi araçlarla iletişimini, uzay araçlarının gönderilmesi ve diğer dünyaya yakın yörüngelerdeki uzay araçlarının sürekli takibi gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi ve yüksek veri oranına dayalı iletişimi sağlamak için oluşturulan, yörünge çapındaki uydulardan oluşan bir filoyu kullanan ‘Uzay Ağı’ ile desteklenmesi amacını taşıyordu.

İlk uydu TDRS-1 1983 yılında gönderilmişti. TDRS-M ve beş benzeri araç ise, serideki en son gönderilenler arasında yer alıyorlardı. Bunların ilki 2000 yılında gönderilmişti.

NASA Goddard Space Flight Center’da TDRS proje yöneticisi olan Dave Littmann “TDRS filosu bilimsel ve insanlı uzay uçuşlarında edinilen verilerin, bu verileri Dünya’da kullanabilecek olanlara gönderilmesinin sağlanmasında önemli bir bağlantı noktası olma özelliği taşıyor. TDRS-M, mevcut potansiyeli arttıracak olmakla birlikte, aynı zamanda Space Network’ün yaşam aralığını uzatarak görevle ilgili verilerin gelecek yıllarda kullanılmasını sağlamak üzere alınmasına ve gönderilmesine imkan verecektir” dedi.