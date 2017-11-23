NASA Uzay Kaşifi Araçları İçin Tekerleği Yeniden İcat Etti!

Engebeli yüzeylerde daha rahat ve hızlı yol almayı sağlayan yeni tasarımda kullanılan zincir şeklinde örülmüş tekerlekler, engebeli yüzeyden geçtikten sonra eski şeklini alabiliyorlar.

Uzayda sıradan bir lastik, berbat bir anlam ifade eder. Fakat bu durum artık sorun olmaktan çıkıyor. NASA’nın araştırmacıları, gelecekteki gezegen kaşifi araçlar için tekerleği yeniden icat ettiler. Mars’ın ya da Ay’ın yüzeyinde kayaların üzerinden geçtikten sonra orijinal şeklini hatırlayabilen bir tekerlek.

Materyaller Bilimcisi Santo Padula “Tekerleğin yapıldığı materyal stoykiometrik nikel-titanyum karışımı bir alaşımdan ibarettir. Bu materyal, deformasyonu telafi etmek için atomik düzenlemeler yapabilmeye imkan veren benzersiz bir karakteristiğe sahiptir. Bu yapı deformasyona, bilindik materyallerden 30 kat daha dayanıklıdır. Üstelik kalıcı deformasyon oluşmaz. Uzay lastiklerinde gerçekleşen icatların ötesinde, bu lastiğin Dünya’da kullanılan lastiklerde de devrim yapma kapasitesine sahip" diyor mühendis Colin.

NASA’ya göre bu lastikler daha ağır yükleri, daha yüksek hızlarda taşıyabilecek kapasiteye sahipler. Böylece gelecekteki keşif araçları uzayda daha fazla yüzeyi keşfedebilecekler.