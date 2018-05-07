NASA, Titan'a Uydu Yerine Denizaltı Yollayacak

Titan, Güneş Sistemi içerisinde yaşam bulundurma olasılığı en yüksek gök cisimlerinden biri. NASA bu dev uyduyu, bu olasılığa dair veriler toplamak amacıyla incelemek için çılgın bir plan geliştiriyor.

NASA, uzay keşifleri tarihinin belki de en iddialı görevinin planını yapıyor. Bu görev çerçevesinde bilim insanları, Güneş Sistemi sınırları içerisindeki en ilgi çekici gök cisimlerinden biri olan Titan'a, insansız bir uzay aracıyla zorlu bir yolculuk gerçekleştirmeyi deneyecek. Planı farklı yapan kısımsa, uzay aracının bir roket değil; denizaltı olması.

Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan, Güneş Sistemi'ndeki tüm gezegen ve uydular arasında, Dünya haricinde yüzeyinde sıvı bulundurduğu bilinen tek gök cismi konumunda. Bu da uyduda yaşam olma ihtimalini hayli artıran bir etken. Merkür'den bile büyük olan bu uydu, aynı zamanda yoğun bir atmosfere sahip tek doğal uydu konumunda.

Ortada tek bir sorun var: Titan'daki sıvılar, su içermiyor; sıvı metan ve hidrokarbonlardan oluşuyorlar. Hal böyle olunca uyduda her ne kadar yağmur yağıyor olsa bile, bu yağmurların içeriği sıvı doğalgaz şeklinde oluyor. Yani ortada, bizim gezegenimizdeki çoğu canlı türü için pek de hoş bir ortam bulunmuyor. Fakat bu, Titan'ın kendine has canlı türlerini barındırabileceği gerçeğini değiştirmiyor.

Bu nedenlerle NASA için Titan uydusu, çok özel bir konumda. Özellikle barındırdığı okyanus ve göllerin içine dalabilmek, dünya dışı bir yaşam formuyla karşılaşabilmek için çok önemli. Bunu başarabilmek için de bilindik bir roket değil, farklı bir uzay aracı inşa etmek gerekiyor. İşte NASA'nın üzerinde çalıştığı denizaltı taslakları da, bu hedefe en uygun dizaynı bulmaya odaklanmış durumda.

Proje henüz araştırma aşamasında ve uygulamaya geçirilebilmesi 10-15 yılı bulacak gibi görünüyor. Fakat planlandığı gibi gittiği takdirde Titan'ın hava durumunu, iklim geçmişini, deniz yüzeyi bileşimini ve deniz tabanı haritasını son derece net sonuçlarla öğreneceğiz.