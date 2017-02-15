NASA Uzaya Game Of Thrones Robotu Yolluyor

NASA'nın üç gözlü teknoloji modülü “Kuzgun” uzay içinde hareket halinde olan araçlar hakkında bilgi toplamak için Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına çıkacak.

Uzay kurumu denince akla gelen tek kurum NASA, Game of Thrones’u uzaylılara da göndermekte kararlı. 18 Şubat Cumartesi günü, SpaceX Falcon 9 roketi, NASA’nın üç gözlü “Kuzgun” isimli teknoloji modülünü uluslararası uzay istasyonunun dışına yollayacak.

Raven, yani Kuzgun isimli bu modül, üzerindeki sensörler sayesinde uzay içerisinde hareket halinde giden gelen uzay araçları hakkında bilgi toplayacak. Bunun sonunda ise uzay içerisinde iki aracın bağımsız bir şekilde birbiriyle buluşabilmesi hedefleniyor. Bunun daha önce hiç denenmemiş bir teknoloji olduğunu da eklemekte fayda var.

Bavul boyutundaki bu modül, roketin kalkmasından 5 gün sonra roketten ayrılıp yolculuğuna başlayacak. Raven, kendisi ve uzay aracı arasındaki mesafeyi çeşitli algoritmalar kullanarak hesaplayabilecek. Modülün hareketleri NASA merkezinden sürekli olarak gözlemlenebilecek.

Modülün en güzel özelliklerinden birisi, fiziksel insan müdahalesine gerek olmaması. Ve bu cihaz sayesinde uydulara bakım, yakıt ikmali gibi hizmetlerin sağlanması çok daha kolaylaşacak.