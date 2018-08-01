NASA Uzaya Göndereceği Astronotları Canlı Yayınla Açıklıyor

SpaceX ve Boeing işbirliği ile uzaya gönderilecek mürettebattan 4 astronotun ismi açıklandı. NASA geri kalan 4 ismi etkinlikten canlı yayın yaparak açıklayacak.

NASA, SpaceX ve Boeing işbirliğiyle uzaya göndereceği 8 astronotu duyurmak için etkinlik düzenliyor. İki mürettebat olarak Crew Dragon ve CST-100 Starliner uzay mekikleriyle yörüngeye gidecek ekip, Cuma günü açıklanacak. Teksas’ta düzenlenecek etkinlik canlı yayınla izlenebilecek.

Amerikan mürettebatlı uzay aracının 2011’de emekliye ayrılmasının ardından NASA, ilk kez yörüngeye insanlı uzay aracı yolluyor. Bu 7 yıllık boşlukta NASA, ABD’nin 100 milyar dolar harcadığı Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ulaşmak için pahalı Rus uzay gemilerine güvenmek zorunda kaldı. SpaceX ve Boeing ile bu sorun ortan kalkacak ama önce iki şirketin de uzay araçlarının ISS’ye uçabileceğini ve Dünya’ya sorunsuz şekilde geri dönebileceğini kanıtlamak zorunda. Crew Dragon ve CST-100 Starliner, NASA’nın yeni uzay taksileri olmak için üç adet testten geçecek. 2018’in bitiminden önce astronotların araçlara girmesi beklenmiyor.

SpaceX ve Boeing ile son üç yıldır yeni uzay araçlarında çalışmış 4 isim şimdiden belli oldu. Sekiz astronottan dördü Bob Behnken, Eric Boe, Doug Hurley ve Sunita "Suni" Williams oldu. Etkinlikte NASA geri kalan dört astronotunu açıklayacak. NASA'nın Ticari Mürettebat Programı görev seçim etkinliğini, Teksas'taki Johnson Uzay Merkezi'nden video akışı yapan NASA TV aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek.

3 Ağustos Cuma günü saat 11.00 civarında bu sayfaya dönüp aşağıdaki linkten canlı yayını takip etmeyi unutmayın.