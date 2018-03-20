NASA, Hubble Tarafından Çekilen Yeni Görüntüleri Yayınladı!

Hubble teleskobu, yıllardır Dünya’nın yörüngesinden evrenin farklı bölgelerini görüntüleyerek ufkumuzu açıyor. Uzay ajansının yayınladığı yeni görüntüler, binlerce yıldız ve galaksinin renkli ve ihtişamlı şovunu gözler önüne seriyor. Milyonlarca ışık yılı içinde kısa bir yolculuğa hazır olun.

18. yüzyılda Fransız gökbilimci Charles Messier, gökyüzündeki garip, bulanık nesneleri görüntülemeye başladı. Onun elde ettiği veriler, insanoğlunun sonraki yüzyıllarda geliştireceği görüntüleme teknolojileri için kıvılcım görevi gördü.

NASA, Messier’in adını Hubble tarafından çekilen kozmik görüntülerle oluşturduğu galerisinde yaşatıyor. Messier’in yaşadığı dönemde kuyruklu yıldızları avlamak, tanımlamak ve isimlendirmek büyük başarıydı. Fakat sahip olduğu teleskoplar ve dönemin teknolojisi çok gerideydi. Çoğu zaman kuyruklu yıldız olarak tanımladığı nesnelerin, aslında farklı varlıklar olduğunu anlıyordu. Bu nesneler kuyruklu yıldızların yapmaları gereken şekillerde hareket etmiyorlar, göze oldukça yabancı görünüyorlardı.



Hubble Uzay Teleskobu

Messier’in görüntülediği nesneler aslında Güneş Sistemi'nde bile değillerdi. Hatta bazıları, Samanyolu’nun da çok dışında yer alıyorlardı. Kendisi aslında uzak kozmik bulutlar ve farklı galaksileri görüyordu, uzaklıkları milyonlarca ışık yılını buluyordu.

Artık evimizden uzakta bulunan insansız teleskoplarla fotoğraflar çekebiliyor ve evreni daha iyi tanımlayabiliyoruz. Hubble Uzay Teleskobu sayesinde, son yıllarda Messier'in listesinin gökyüzündeki en büyüleyici güzel objeleri içerdiğini keşfediyoruz. Bu görüntülerden bazılarına zaten aşinayız.

Yengeç Bulutsusu, Orion Bulutsusu, Kartal Bulutsusu ve Whirlpool Galaksisi bunlardan sadece birkaçı. NASA, Hubble tarafından yayınlanan görüntülerle, Messier kataloğuna 12 yeni kozmik manzara ekleyip görüntü sayısını 76’ya çıkarttı. İşte sizin için derlediğimiz o yeni görüntüler:

M58, Başak (Virgo) kümesinin bir üyesi olan 62 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir sarmal galaksi:

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M59, Başak kümesinde yer alan ver 60 milyon ışıkyılı uzaklıktaki bir diğer galaksi:

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M62, Samanyolu içindeki Ophiuchus takımyıldızında yer alan düzensiz küresel bir küme:

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M75 galaksimizdeki bir diğer küresel küme:

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M86, Başak kümesinin eliptik veya merceksi bir galaksisi, yaklaşık 52 milyon ışık yılı uzaklıkta:

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M88, yaklaşık 47 milyon ışık yılı uzaklıkta, Başak kümesinin bir diğer sarmal galaksisi:

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M89, 50 milyon ışıkyılı uzaklıktaki Başak kümesi sarmal galaksisi:

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M90, yaklaşık 59 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Başak Kümesinin sarmal galaksisi:

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M95, Aslan takımyıldızında bulunan, yaklaşık 33 milyon ışık yılı uzaklıktaki çubuklu sarmal galaksi:

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M98, yaklaşık 44 milyon ışık yılı uzaklıkta, Başak kümesindeki diğer sarmal galaksi:

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M108, Ursa takımyıldızındaki 46 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bir çubuklu sarmal galaksi:

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Son olarak M110, Andromeda galaksisinin bir eliptik uydu galaksisi ve bizden sadece 2,7 milyon ışık yılı uzaklıkta:

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NASA'nın Hubble tarafından çekilen diğer görüntülerle oluşturduğu Messier galersine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.