NASA Uzayda Kullanmak İçin Minik Robotunu Duyurdu!

NASA, uzay araştırmalarında görev yapması beklenen Puffer isimli küçük robotunu duyurdu. Robot, en küçük yerlerden bile büyük bir ustalıkla geçebilmesi için tasarlandı.

Son yıllarda NASA dışında özel sektörün de uzaya çıkmaya başlaması, bunun daha pahalı bir hizmet olmasına sebep oldu. Durum böyle olunca araştırmalarda da ciddi bir artış yaşanıyor. 2030’a kadar Mars’a koloni kurmak isteyen NASA, bunun için birçok yardımcı alet tasarlamaya çalışıyor. NASA, dünyada ve diğer gezegenlerdeki dar alanlarda hareket edebilecek katlanabilir gezgin robotu Puffer’ı duyurdu.

Uzaya çıkmak için her şeyi büyük yapmayı düşünebilirsiniz ancak aslında dünya dışı gezegenlerde araştırılması gereken asıl alanlar, dar boşlukların arasında yer alıyor. Yayınlanan videoda Puffer’ın, engebeli şartlardan nasıl çıkabileceğini görüyoruz. Kompakt yapısı sayesinde küçük alanda daha fazla elektronik cihaz bulundurabilen Puffer, bu sıralar sık sık rastladığımız yürüyen dronelarla aynı işlevi yapıyor. Üzerinde bulunan kamerası, bir insan saçının çapından küçük nesneleri görebilecek hassaslıkta çalışıyor.

NASA, Puffer’ları daha büyük arkadaşları ile birlikte gönderip, bilgi toplamak için Puffer’ları kullanmayı hedefliyor. Tek bir şarjla 625 metre gidebilen Puffer, her mevsime karşı koyabilecek güçte geliştirildi. NASA’nın eli ayağı olacak Puffer’lar, organik materyali yükleyerek çevrenin kimyasal yapısını ölçebiliyor. Bilim insanlarına göre Puffer, uzaya gönderilmeden önce birazcık daha büyütülmeli. Bu küçük robotlar, Mars’ta araştırma anlayışını kökünden değiştirebilir.