NASA, Uzayda Nasıl Bitki Yetiştirileceğini Öğrenmeye Çalıştı

NASA, uzayda hangi bitkileri yetiştirebileceğini öğrenmek adına bir 'uzay simülasyonu' gerçekleştirdi.

Uzayda bitki yetiştirmek, tıpkı The Martian filmindeki gibi kolay bir iş değil. Yer çekimi olmayan bir ortamda tohumlar yüzebilir, bitkileri sulamak mümkün olmayabilir. Ayrıca ortam, mümkün olduğunca suni ışık ve fanlarla donatılmalıdır. NASA, belki yıllar sonra gerçekleşecek Mars keşfi için gezginlerin oldukça işine yarayacak bir proje gerçekleştiriyor: Uzayda nasıl bitki yetiştirilir?

Vitamin C ve K gibi önemli vitaminler, dondurularak kurutulursa zamanla bozulur. Onlar olmadansa astronotlar; enfeksiyonlara, zayıf kan pıhtılaşmasına, kansere ve kalp hastalığına karşı giderek daha savunmasız olurlar.

150 okuldan 15.000 botanik öğrencisi, kendi sınıflarında uzay benzeri koşullarda bitki yetiştirmeye gönüllü oldular. Dört yıl sürecek olan proje yarı yolda ve NASA masrafları 1,24 milyon dolarlık bir hibe ile ödüyor.

ASA bitki bilimcisi Gioia Massa, öğrenci araştırmacılarının projeye beklenmedik bir şekilde yararı olduğunu söyledi. Şu durumlarda Uzay İstasyonunda hayatını sürdüren astronotlar, Dünya'nın 400 kilometre uzağındayken bile bitki yetiştirmeye çalışınca başarısız oldu.

Veggie olarak adlandırılan LED ışıkları ile donatılmış kutu, 2014 yılında yörüngede test edildi. Marulların bir kısmı çimlenirken, bir kısmı ise öldü. Gerçekten uzay biliminin geleceği için heyecan verici gelişmeler oluyor gibi görünüyor.