NASA, Uzaydan Gelen Garip Seslerin Kaynağını Açıkladı

ABD Uzay Ajansı NASA, web sitesinde paylaştığı haber ile, uzaydan gelen garip seslerin dünyanın manyetik alanındaki parçacıkların hareketlerinden kaynaklandığını açıkladı.

Birleşik Devletler Uzay Ajansı NASA, uzayın teknik olarak boşluk olsa da, aslında ne boş ne de sessiz olduğunu belirtti. Gezegenimiz dışındaki garip sesleri kaydeden araştırmacılar, seslerin kaynağını bildiklerini söylüyorlar ve kaynak kesinlikle uzaylılar değil.

Araştırmacılara göre bu sesler, dünyayı çevreleyen manyetik alandaki plazma dalgalarının eseri. NASA'nın sitesinde yer alan habere göre araştırmacılar bu sesleri, uzayın seslerini ve farklı nesnelerin birbirleriyle etkileşimini kaydedebilmelerini sağlayan Van Allen alıcıları sayesinde duyabiliyorlar. Ayrıca araştırmacılar, EMFISIS adındaki cihaz sayesinde bir dalga tespit edildiğinde, üzerindeki elektrik ve manyetik frekans değişikliklerini anında ölçebiliyorlar.

NASA, web sitesinde bir açıklama paylaştı: ''Uzay ne tamamen boş, ne de sessiz. Her ne kadar boş gibi gözükse de uzay, Dünya'daki herhangi bir şeyin tersine hareket eden, manyetik alanlar tarafından yönetilen elektrik yüklü parçacıklar içeriyor. Bu yüklü parçacıklar, elektromanyetik dalgaların hareketleri ile ileri-geri olarak sürekli hareket etmekte. Gelişmiş cihazlarımız sayesinde bu dalgalanmaların seslerini duyabiliyoruz.''

Mara Johnson-Groh, NASA'nın web sitesinde yaptığı açıklama ile, ''Plazma dalgalarının ve parçacıkların hareketlerini anlamak; elektronların, radyasyon kuşaklarından nasıl hızlanarak kaybolduklarını öğrenmemize yardımcı olabilir. Uydularımızı ve telekomünikasyonumuzu geliştirebilir. '' dedi.